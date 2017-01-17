Главное, Криминал Поторопилась на свободу… По представлению прокурора отменено решение суда об условно-досрочном освобождении жительницы Новочебоксарска, осужденной за мошенничество в отношении граждан в особо крупном размере.

41-летняя женщина оказалась за колючей проволокой по приговору Московского районного суда Чебоксар в декабре 2011 года. Установлено, что она с января по март 2008 года вместе с подельниками учредила пять самостоятельных кооперативных участков, входящих в группу потребительского общества «Союз Инвест». Эти организации получали от граждан (в основном пожилых) деньги, обещая возвратить их с выплатой высоких процентов. При этом никакой деятельности не вели, а полученные деньги использовали на личные цели.

Всего жительница Новочебоксарска обманным путем получила свыше 52 млн. рублей. За мошенничество в составе ОПГ суд приговорил ее к 7 с половиной годам лишения свободы.

В ноябре прошлого года Козловский райсуд удовлетворил ходатайство осужденной мошенницы об условно-досрочном освобождении от наказания. Однако прокурор Козловского района не согласился с этим и обжаловал постановление суда. При этом указал, что суд в нарушение положений закона не учел мнение потерпевших относительно удовлетворения ходатайства осужденной, а также то, что она, пока отбывала наказание, причиненный гражданам ущерб возместила в незначительном размере (133 тыс. рублей).

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии согласилась с доводами, изложенными в апелляционном представлении, и с позицией представителя прокуратуры республики, участвовавшего в его рассмотрении. Постановление суда об «удо» отменено.

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