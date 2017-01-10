Место встречи – Чувашия

Введенный перед Новым годом в эксплуатацию спорткомплекс по настольному теннису в Чебоксарах примет сразу два соревнования всероссийского уровня.

В календарном плане Федерации настольного тенниса России на 2017 год, наверное, впервые за последние лет тридцать указана столица Чувашии. В середине февраля здесь на базе нового ФОКа пройдет всероссийский турнир для спортсменов 2002-2005 годов рождения и моложе, а в октябре запланированы всероссийские соревнования среди мальчиков и девочек на призы главы Чебоксар.

И еще, продолжая тему организации крупных соревнований на территории Чувашии. Во второй половине февраля в Ибресинском районе состоятся чемпионат и первенство России по зимнему триатлону. Состязания подобного уровня в указанной спортдисциплине никогда ранее не проводились у нас в республике.