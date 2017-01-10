Лента спортивных новостей

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. В Чебоксарском училище олимпийского резерва прошли открытые атлетические уроки с участием сильнейших спортсменок Чувашии, чемпионки Европы Натальи Хлесткиной и победительницы молодежного континентального первенства Ирины Баймулкиной.
Фото от ЦСП
РУССКИЕ ШАШКИ. Финишировал зимний чемпионат республики. Главным судьей соревнований выступил гостивший в эти дни в Чебоксарах двукратный чемпион мира по русским шашкам (блиц) Игорь Михальченко (Беларусь).
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. 60-летний юбилей отметил один из сильнейших борцов республики, призер чемпионата Европы 1983 года Иван Григорьев. В честь юбиляра в специализированной спортшколе № 5 был организован турнир с участием молодых спортсменов из разных регионов России.
Фото cap.ru
АДАПТИВНЫЙ СПОРТ. Соревнования под названием «Веселые старты» для людей с ограниченными возможностями здоровья состоялись в Канашском спорткомплексе «Локомотив». Они прошли в напряженной борьбе и в увлекательной обстановке.
СЛОУП-СТАЙЛ. Ведущие спортсмены страны, уроженцы Чувашии Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев выехали во Францию на очередной этап Кубка мира. Со своими подопечными туда же отправился и их личный наставник, старший тренер сборной России Никита Васильев.
Фото СШОР-2
САМБО. В Кстово Нижегородской области завершились чемпионат и первенство Приволжского федерального округа. Команда Чувашии выступила здесь в разных возрастных группах и привезла домой 7 золотых, 5 серебряных, 8 бронзовых наград.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Пять золотых наград завоевал представитель Чувашии Тимур Карамов на зональных соревнованиях в Нижнем Новгороде. Подопечный тренера Александра Никандрова выиграл забеги на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, а также многоборье.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
Недавние трагические события – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
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