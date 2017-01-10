Юбиляр из гвардии победителей

«Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей… Ваш жизненный путь, любовь к Родине, причастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи и для всех нас». Эти слова Президента РФ Владимира Путина адресованы жительнице Чебоксар Ксении Прокопьевне Редьковой. Участница Великой Отечественной войны, лейтенант милиции в отставке 9 января отметила свой столетний юбилей.

Поздравление Президента России виновнице торжества передал Глава Чувашии Михаил Игнатьев. «Вашу мудрость, неравнодушие к проблемам окружающих отмечают все, кому посчастливилось работать с вами, – обратился он со словами глубокой признательности к Ксении Прокопьевне. – Вы являетесь достойным примером для молодежи. Спасибо вам за мирное небо над головой!»

…Всю Великую Отечественную войну Ксения Редькова служила военным фельдшером, принимала участие в боевых вылетах, не раз спасала от смерти раненых летчиков, работала в санчасти батальона аэродромного обслуживания авиадивизии дальнего действия. Ее боевые заслуги отмечены орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и другими наградами. С военной службы гвардии старший лейтенант медслужбы Ксения Редькова вернулась на родину через два года после Победы.

И с 1948 года по февраль 1983 года работала на различных должностях в МВД Чувашской АССР.

За многолетнюю плодотворную работу на благо Чувашии и активную общественную деятельность Ксения Редькова награждена медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. Вместе с Михаилом Игнатьевым поздравить юбиляра 9 января пришли председатель Госсовета республики Валерий Филимонов, министр внутренних дел по Чувашской Республике Сергей Неяскин, министр труда и социальной защиты Чувашии Сергей Димитриев, глава г. Чебоксары Ирина Клементьева и другие официальные лица.

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«…Умение добиваться результата»

За день до этого поздравления принимал и сам Глава республики – 8 января ему исполнилось 55 лет. Президент Российской Федерации Владимир Путин, поздравив Михаила Игнатьева с днем рождения, пожелал ему дальнейших успехов по развитию региона во имя благополучия граждан, могущества и процветания страны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в своей поздравительной телеграмме отметил: «Вы прошли все ступени профессионального роста: от бригадира полеводческой бригады до министра сельского хозяйства и Главы республики. Состоялись как компетентный руководитель, обладающий современными знаниями, опытом и умением добиваться результата». Слова поздравления Михаилу Игнатьеву адресовала и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. «Целеустремленный и решительный руководитель, Вы хорошо знаете проблемы родной Чувашии, многое делаете для укрепления социальной инфраструктуры региона, улучшения его делового и инвестиционного климата», – пишет она.

На имя Главы Чувашии поступили также поздравления от председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, руководителя Администрации Президента РФ Антона Вайно, первого заместителя председателя Совета Федерации Николая Федорова, первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря Шувалова, полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича, министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова, других руководителей федеральных министерств и ведомств, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии. Свои поздравления Михаилу Игнатьеву прислали уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров, председатель Совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, руководители крупнейших банков страны, представители общественных организаций.

Фото cap.ru

?? Со столетним юбилеем Ксению Прокопьевну Редькову поздравляли в одном из чебоксарских кафе.