Главное, Новости Если возраст делится на три… В медицинских организациях Чувашии стартовала диспансеризация-2017. Как и в предыдущие годы, такому медобследованию подлежат все граждане начиная с 21 года, чей возраст в текущем году условно делится на три.

То есть диспансеризацию могут пройти все, кто родился в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978 годах и ранее, с «шагом» в три года. Граждане других возрастных категорий смогут пройти ее в 2018-2019 годах.

Кстати, в минувшем году прошли диспансеризацию более 219 тысяч человек, а с 2013 года, когда вступил в силу новый порядок ее проведения, был обследован практически каждый взрослый житель республики, сообщает Минздрав Чувашии.

Благодаря диспансеризации только в 2016 году у жителей республики впервые выявлено более 27 тысяч случаев различных заболеваний. Из них 5,8 тыс. случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы, у 2,1 тыс. человек за прошедший год были диагностированы заболевания желудочно-кишечного тракта, у 1075 человек – заболевания органов дыхания. Все они были направлены на дообследование для уточнения диагноза. А у 413 человек в ходе диспансеризации впервые выявлены злокачественные новообразования на ранних стадиях развития, что служит хорошей предпосылкой их успешного лечения.

Метки: Новости, Медицина.



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