Сила женщины – в умении убеждать ГЛАВА ГОРОДА ПРОТИВ РОСКОШИ И ЗА СОСТРАДАНИЕ КО ВСЕМУ ЖИВОМУ Председатель Чебоксарского городского отделения Союза женщин Чувашии, генеральный директор АО «Страховая компания «Чувашия – Мед» Ирина Клементьева – известный в республике человек, занимающийся медицинским страхованием более 24 лет. Она работала в органах местного самоуправления при мэрах Анатолии Игумнове, Николае Емельянове, Леониде Черкесове. А недавно ее саму выбрали главой города Чебоксары.

– Ирина Всеволодовна, поделитесь как градоначальник женским взглядом на проблемы Чебоксар.

– Неважно, мужчина или женщина глава города, его основная задача – последовательная политика поддержки всех сфер городского хозяйства, проводимая в интересах горожан. Выполнить хотелось бы все сразу, но это сделать невозможно, поэтому должны быть выбраны приоритеты. Но во главу угла, пожалуй, следует поставить безопасность людей и комфортные условия для их проживания. А еще – порядок в социальной сфере, в которой я работаю уже столько лет.

2017 год объявлен в России Годом экологии. В обществе появилось осознание, что забота об экологии сегодня – это здоровье будущих поколений завтра. Сейчас вся Россия подошла, я бы сказала, к периоду заботы о красоте парков, садов и городов в целом. Для этого не надо задумывать какие-то монументальные вещи. Нужны небольшие дизайнерские очаги культуры – компактные скверы, парки вблизи жилых домов. Я – за это. Тут вот поступило замечательное предложение от ветеранов образования – обустроить Сквер педагогов. Основа есть, в центре новоюжного района. Теперь тот сквер приведем в порядок, установим малые архитектурные формы в виде атрибутов педагогической деятельности – карандашей, глобусов. Обязательно отразим династии педагогов, возможно, появятся бюсты знаменитых учителей. Проект стоит более 30 млн. рублей, а когда сквер появится, дальнейшую заботу о нем возьмут на себя сами педагоги, которые будут за ним присматривать.

Ну а как женщина, я, конечно, сентиментальна. Например, душа болит не только за людей без определенного места проживания, но и за братьев наших меньших, брошенных на произвол судьбы. Очень коробит, когда некоторые, считая это несерьезным, бравируют: «Я с детства не люблю собак и кошек. Зачем о них думать?» Но постойте, как же воспитать детей добрыми, нормальными людьми, если не прививать им любовь ко всему живому?!

– Кстати, как себя чувствует ваш подшефный пес Белан из чебоксарского пункта передержки?

– Планировала взять его к себе, но мне сообщили, что Беланчика уже забрали. Замечательно! Выберу другого подопечного щенка. Я рада, что в городе так много сторонников гуманного отношения к животным.

Но останавливаться на этом нельзя, надо и дальше прививать культуру обращения с домашними животными. В частности, создавать в городе места для выгула собак.

– Нет опасений, что заниматься благоустройством города – большой риск, ведь вкусы у всех разные? Даже профессионалы-архитекторы на обсуждении проекта спорят до хрипоты, не приходя к общему мнению.

– Сколько людей, столько и мнений. Но во все времена, а сейчас особенно, надо обязательно общаться с людьми, какими бы трудными ни были темы для общения. Возьмем, к примеру, программу капитального ремонта. Она не пойдет до тех пор, пока люди не поймут ее важность и актуальность. Поэтому, как только эта программа появилась, я, как депутат, вместе с председателями домовых комитетов в своем избирательном округе тщательно рассматривала возможность включения домов в краткосрочную программу капремонта. Не все сразу получилось, но мы снова и снова доводили до каждого дома актуальность уплаты взносов, доказывая это с помощью планов капремонта. И добились поставленной цели.

Только постоянные встречи с населением тех, кто может правдивую информацию донести до людей, а главное – тех, кто реализует эту программу, позволят решить наболевшие проблемы с жилфондом.

– Не кажется ли вам, Ирина Всеволодовна, что Чебоксары теряют космическую тематику? Были когда-то у нас даже магазины «Восток-3», «Спутник». А остались только памятники Андрияну Николаеву да Юрию Гагарину, ну и детский парк имени А.Г. Николаева. Будут ли Чебоксары поддерживать космическую тематику не только с помощью грандиозного планетария, который скоро должен появиться, но и, так сказать, по мелочам?

– Конечно. Вот, допустим, сейчас работаем над Московской набережной, она будет чудесная, с пешеходной и велосипедной дорожками. Как это можно украсить? Только малыми архитектурными формами. А почему бы не выбрать для них именно космическую тематику? В дальнейшем хотелось бы разместить на набережной маленькие магазинчики, кафе. Не огромные рестораны, куда люди порой зайти боятся. Заранее оговорить, что названия этих кафе будут «звездные», «космические», и объявить конкурс для желающих разместить там точки общепита, без права менять их названия. Или вот все ли ребятишки детсадовского возраста знают, что такое спутник? Вряд ли. Сегодня малыши хотят стать кем угодно, но не космонавтами. А если мы детские садики назовем «Спутник», «Звездолет», дети как минимум начнут интересоваться, что это такое. А там, глядишь, и мечта открывать другие миры появится.

И, наконец, чем Чебоксары интересны для любого туриста? Наши бренды – это начдив Чапаев и космонавт Андриян Николаев, на них и надо делать упор.

– Ваша страховая компания, это – ваша крепость, там вам свободно, можно отдохнуть?

– Отдыхать пока не приходится. Но тут действительно я знаю каждый документ, все мне знакомо. Работа нашего коллектива, а это более 300 человек, нелегкая. Сейчас очень жесткий контроль качества и доступности медицинской помощи, все уложено в нормативы, которые мы обязаны соблюдать. И конкуренция очень большая. Но наша страховая компания выделяется во всем Приволжском федеральном округе, к нам едут за опытом работы. Скажу без ложной скромности, не везде так хорошо, как у нас. И вот уже три года подряд крупнейшее международное рейтинговое агентство «Эксперт РА» присваивает «СК «Чувашия-Мед» рейтинговую оценку на уровне А+, что означает «Очень высокий уровень надежности и качества услуг».

– Вы демократ или автократ по стилю руководства? В школьные годы, наверное, были активисткой?

– Ну нет, не автократ. Скорее – где-то между этими двумя, «золотая середина». А школьные годы (родилась и выросла я в Канаше) действительно запомнились активной организаторской работой, которую я частенько находила себе сама. Вот с алым галстуком на груди мобилизую мальчишек-ровесников на изготовление и развешивание скворечников… Или с одноклассницами ставлю танцевальный номер, по своему усмотрению скомпонованный из фигур, увиденных по телевизору… Помогали ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, брали шефство над ними. Очень рада, что сегодня это движение возрождается и среди нашей молодежи.

Потом галстук сменился комсомольским значком, была секретарем комсомольской организации школы.

Так что и в юности все время было чем-то заполнено, и сейчас хочу очень многое успеть.

– С такими организаторскими способностями, видимо, с детства мечтали стать руководителем?

– Знаете, тогда я очень хотела стать артисткой или стюардессой.

– При такой загруженности, как у вас, единственное приемлемое средство передвижения – личное авто. А помните, когда последний раз ездили в троллейбусе?

– Давно. Наверное, год назад. Но помню все номера троллейбусов, их маршруты. Когда жила в новоюжном районе и мне приходилось терять на дорогу по 40 минут, я мечтала поселиться рядом с работой. Сейчас мой дом совсем недалеко от городской администрации, до работы можно и на машине доехать, а можно и пешком.

– Какая вы мама?

– У нас с мужем взрослый сын. Я его очень люблю, но старалась воспитывать в строгости. Он чуткий, заботливый, у нас с ним сохраняются доверительные отношения, несмотря на то что сам он уже папа, причем очень любящий. Да, я бабушка! Внучке 10 месяцев.

В воспитании детей важно не перегнуть палку. Особенно в подростковом возрасте, чтобы не было каких-то эксцессов. Строгость строгостью, но надо постоянно повторять: «Люблю. Ты мне дорог. Вкладываю в тебя всю душу. Я с тебя не просто так спрашиваю, а потому что ты должен вырасти нормальным человеком». И говорить, говорить с ребенком – обо всем. Трагедии случаются в семьях, где нить общения прерывается.

– Вы согласны с утверждением, что сила женщины в ее слабости?

– Да. И не только в быту. Мужчина-лидер может объединить людей, применив силу, запугав. А женщина – только методом убеждения, своими проникновенными, искренними словами, я так считаю.

– Скоро Новый год. У вас есть фирменное блюдо к этому празднику?

– Гусь. Ежегодно экспериментирую, готовлю его по-разному. В этот раз у меня будет замечательная помощница, творческий человек – моя невестка.

– Жительница Чебоксар, чебоксарочка, какая она?

– Конечно, жители каждого города не похожи друг на друга. (Задумывается на минуту). Наши женщины красивые и при этом домовитые – умеют шить, вязать, вышивать, готовить. Они трудолюбивы и надежны, будут рядом идти по жизни, не бросят, что бы ни случилось. Они дорожат семейными узами. Не прогадает тот, кто возьмет в жены чебоксарочку. О 2017 ГОДЕ, ОБЪЯВЛЕННОМ ГЛАВОЙ ЧУВАШИИ ГОДОМ МАТЕРИ И ОТЦА

– Мы живем тем, что нас окружает. Вот скажите, что сейчас волнует молодые семьи? Какая поддержка им нужна? Всегда ли новоиспеченные мама и папа могут выбраться в кино, театр или тренажерный зал, танцевальную студию, чтобы не бросать свое увлечение из-за появления малыша? Хорошо, если есть бабушка с дедушкой. А если нет? Поэтому, я думаю, в местах, наиболее посещаемых молодежью, надо организовать такие «волонтерские комнаты», где бы могли присмотреть за ребенком, пока родители занимаются спортом или в кружках по интересам. Также собираемся создавать в городе «общественные пространства», где будут встречаться соседи по дому, друзья, общающиеся семьями. Это достигается при благоустройстве дворовых территорий с перспективой на отдых разновозрастных горожан. Там можно поиграть и посидеть, подумать и побеседовать. Будут спортивные тренажеры, обязательно под навесом, чтобы в любую погоду заниматься. Удобные скамеечки, где могут собраться молодые мамы на лекцию педиатра. Старшее поколение помнит: во дворах многоэтажек были маленькие сцены. Почему бы их не возродить?

Подобные проекты поддерживаются из бюджета. Недавно я ездила в Госдуму на парламентские слушания, посвященные именно благоустройству общественных пространств – дворовых территорий. На эти цели федеральный бюджет собирается выделить 20 млрд. рублей на всю Россию. В порядке софинансирования должны подключиться заинтересованные регионы, а в них – муниципалитеты. Правила благоустройства и муниципальная программа должны быть готовы до марта следующего года, по всем вопросам надо определиться на основе мнений чебоксарцев. Как сказал в Послании Президент страны Владимир Путин, сами люди должны предлагать идеи того же благоустройства, чтобы знать – их налоги пошли на выдвинутые ими проекты. Фото Олега МАЛЬЦЕВА

