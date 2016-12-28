Услышать, как летит шарик

Новогодний турнир по настольному теннису для слепых впервые прошел в Чебоксарской спортивно-адаптивной школе.
Этот вид спорта для детей с нарушением зрения стали культивировать в спортшколе в нынешнем году. Уникальность его состоит в том, что люди играют в настольный теннис «на слух», со специальными повязками на глазах. Правила игры, спортивный инвентарь разработаны здесь тоже специально для инвалидов по зрению. А одной из целей участия в такой игре называют спортивную реабилитацию и социальную адаптацию детей-инвалидов.
В соревнованиях приняли участие 12 мальчиков и 5 девочек 2002-2006 годов рождения. Все в качестве призов получили аудиодиски со сказками и вкусный шоколад. Плюс призеров отметили дипломами и наградили медалями. А победителями стали Иван Железнов и Валерия Ковалева.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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