Услышать, как летит шарик

РЕБЕНКУ НЕОБХОДИМО ЧУВСТВОВАТЬ ЖИЗНЬ

Новогодний турнир по настольному теннису для слепых впервые прошел в Чебоксарской спортивно-адаптивной школе.

Этот вид спорта для детей с нарушением зрения стали культивировать в спортшколе в нынешнем году. Уникальность его состоит в том, что люди играют в настольный теннис «на слух», со специальными повязками на глазах. Правила игры, спортивный инвентарь разработаны здесь тоже специально для инвалидов по зрению. А одной из целей участия в такой игре называют спортивную реабилитацию и социальную адаптацию детей-инвалидов.

В соревнованиях приняли участие 12 мальчиков и 5 девочек 2002-2006 годов рождения. Все в качестве призов получили аудиодиски со сказками и вкусный шоколад. Плюс призеров отметили дипломами и наградили медалями. А победителями стали Иван Железнов и Валерия Ковалева.

Фото cap.ru