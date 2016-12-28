Отличилась как лучшая в мире

КОПЬЕ И ЯДРО СЛУШАЮТСЯ СПОРТСМЕНКУ

Уроженка Ялты, выступающая за Чувашию, копьеметательница Вера Ребрик названа лучшей легкоатлеткой Крыма 2016 года.

Церемония награждения лучших в этом южном регионе спортсменов, тренеров и спортивных судей проходила в Симферополе в рамках открытия Кубка Республики Крым по легкой атлетике. Веру Ребрик отметили специальным памятным знаком как спортсменку, показавшую лучший результат сезона в мире по метанию копья – 67 метров 30 сантиметров. Кроме того, звания лучшего тренера удостоился личный наставник Веры Ярослав Литвинов.

Сами же соревнования на Кубок Крыма проходили в легкоатлетическом манеже федерального университета имени Владимира Вернадского. И здесь Вера Ребрик также выступила в состязаниях по толканию ядра, где победила с результатом 10 метров 58 сантиметров.

Фото crimeansport.ru