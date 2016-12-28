Присвоил «рекламный» пиджак

Продавец-консультант торгового павильона «Мужской престиж», расположенного в здании ЗАО «Универмаг Шупашкар», попал под уголовную статью.
Как выяснилось, он «изъял с витрины и присвоил пиджак «Camelot», дубленку, пальто «Ketro», а также неоднократно брал из кассы торговой точки вверенные ему денежные средства». Ущерб, причиненный индивидуальному предпринимателю – владельцу торгового павильона, потянул на 44000 рублей.
Оказавшись на скамье подсудимых, продавец отрицал, что он совершил преступление. Утверждал, что брал вещи и деньги без корыстного умысла. К примеру, пиджак надел в целях рекламы, а взятые деньги из кассы намеревался вернуть. Учитывая, что молодой человек до этого не имел судимостей, по характеристикам – положительный, «совершил преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств» – содержал жену и малолетних детей, оплачивал кредиты, суд приговорил его к 11 месяцам исправительных работ с ежемесячным удержанием из заработной платы в доход государства 15 процентов.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.