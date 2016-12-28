Присвоил «рекламный» пиджак

Продавец-консультант торгового павильона «Мужской престиж», расположенного в здании ЗАО «Универмаг Шупашкар», попал под уголовную статью.

Как выяснилось, он «изъял с витрины и присвоил пиджак «Camelot», дубленку, пальто «Ketro», а также неоднократно брал из кассы торговой точки вверенные ему денежные средства». Ущерб, причиненный индивидуальному предпринимателю – владельцу торгового павильона, потянул на 44000 рублей.

Оказавшись на скамье подсудимых, продавец отрицал, что он совершил преступление. Утверждал, что брал вещи и деньги без корыстного умысла. К примеру, пиджак надел в целях рекламы, а взятые деньги из кассы намеревался вернуть. Учитывая, что молодой человек до этого не имел судимостей, по характеристикам – положительный, «совершил преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств» – содержал жену и малолетних детей, оплачивал кредиты, суд приговорил его к 11 месяцам исправительных работ с ежемесячным удержанием из заработной платы в доход государства 15 процентов.