Главное Докторов в селе ждут Программа «Земский доктор» работает в республике с 2012 года. Ее результатом стало то, что в село приехали работать 315 врачей, и проблема с обеспеченностью докторами стала не такой острой.

В следующем году в программу продолжат вкладывать средства. Единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей на одного специалиста будут производиться медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, переехавшим из других населенных пунктов.

Выплаты будут финансироваться из бюджета ФОМС и средств регионов в соотношении 60 к 40 проц. В 2017 году Чувашская Республика получит на эти цели 15 млн. рублей.

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