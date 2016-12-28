Главное К столу Деликатесные шарики

Давняя традиция отмечать шествие наступающего года по часовым поясам, которую соблюдают многие люди, нередко приводит к тому, что под бой курантов на Спасской башне уже не хочется ни есть, ни пить. Предлагаем вам закуску, которая несколько защитит организм от излишеств новогоднего застолья.

Берем банку печени трески, 2 вареные картофелины, 3 яйца, 2 ст. ложки тертого сыра и пучок зелени. Для украшения потребуется пара столовых ложек кунжута. Твердые продукты натираем на терке, зелень измельчаем, печень, вынутую из банки, разминаем вилкой и все перемешиваем. Из массы формуем шарики. Кунжут слегка обжариваем на сухой сковороде, и обваливаем в нем шарики.

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Новогодний кекс

Поляки, чехи, австрийцы, немцы как сговорились и пекут сладости за месяц до наступления Рождества. Поэтому штолен или что-то еще такое печь уже поздно, но почему бы не побаловать себя праздничным кексом к чаю, который прекрасно будет смотреться на столе 1 января.

Самое главное – вымочить 3-4 часа в любом алкоголе: хересе, коньяке или роме – два стакана изюма и цукаты. Вытащив их, тут же обвалять в муке. Замешиваем тесто: 1 стакан сахара, 200 г сливочного масла, 4 яйца, соль на кончике ножа смешать и растереть добела, если есть миксер, взбить миксером. Добавить изюм с цукатами, 2 стакана муки и 2 чайные ложки разрыхлителя. Выложить в форму, печь при температуре 180 градусов около 40 минут. Проверяем деревянной палочкой.

Рецепт хорош тем, что допускает варианты: можно добавить ванильный сахар, цедру апельсина, пряности – молотый мускатный орех, гвоздику, корицу. К изюму можно добавить орехи, курагу или инжир с финиками. Когда кекс будет готов, его достаточно охладить и посыпать сахарной пудрой. Нарядно и вкусно.

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