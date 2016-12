Комментарии Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Евгений on Вот уж где борьба за мяч! Зиновий on Освещение, учебники, автобусы… Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Главное Чебоксарские адреса. Обитель с 450-летней историей РАССКАЖЕТ И КАМЕНЬ, И КРЕСТ Утро в Чебоксарском Свято-Троицком монастыре начинается рано: в половине шестого один из монахов, которому выпадает ночное дежурство – читать Псалтырь, поднимает остальных. Вместо будильника в братском корпусе – деревянное било. Завтрака в монастырях нет – только обед и ужин, и первым делом братья собираются на молитву в небольшом Толгском храме. В последние годы число монахов здесь не меняется и не превышает 30 человек. Есть, конечно, те, кому уже за 70, но средний возраст братьев, говорит наместник отец Василий, примерно 35 лет.

ИСПЫТАНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ

Свято-Троицкий монастырь – и древний, и новый одновременно. К иноческой жизни он вернулся лишь двадцать лет назад. А до этого на протяжении семи десятилетий отсюда вытравливали религиозный дух. История разорения монастыря началась в 1922 году, когда в его храмы нагрянула спецкомиссия по изъятию церковных ценностей. В Поволжье был страшный голод, и хлеб тогда покупали за золото. «Сверялись по старым и новым, составленным в 1918 году, описям: не дай бог, чтобы священнослужители что-нибудь спрятали, – рассказывает Антонина Мордвинова, кандидат искусствоведения, автор книг по церковному искусству Чувашии. – Изъяли золотую и серебряную утварь, оклады икон – около сотни ценных старинных предметов. Делалось все под грифом «совершенно секретно», вывозилось в Москву в спецвагонах, и сейчас никаких следов мы уже не найдем».

Некоторые наиболее древние иконы, конечно, без драгоценных окладов, сохранились благодаря тому, что их передали в краеведческий музей. Это было уже в ноябре 1924 года, когда монастырь закрыли. Советская власть намеревалась вообще сравнять его с землей, но, к счастью, этим планам не суждено было воплотиться. В 1925 году разобрали на кирпич колокольню, снесли северную и восточную стены. В?1927-м на месте хозяйственных построек монастыря возвели гостиницу – Дом крестьянина. К 1936 году созрело еще одно решение – разрушить Троицкий и Толгский храмы, чтобы возвести здесь, напротив пристани, угловое здание автовокзала. Спасло их то, что в Чебоксарах катастрофически не хватало помещений для новых советских учреждений, и рушить то, что уже стояло, рука не поднялась.

У Николая Муратова, директора Госцентра по охране культурного наследия Чувашии, с монастырем связано немало воспоминаний, причем не только профессиональных. Впервые он попал сюда 21-летним парнем. «В 1972 году Родина вдруг решила сделать из меня десантника, – вспоминает Николай Иванович. – Авиаспортивный клуб размещался в здании Толгской церкви. Здесь занимались спортсмены-парашютисты и те, кто по воле военкомата осваивал азы парашютного дела. Перед входом стояла металлическая конструкция, с которой мы учились прыгать. Храмы не были похожи на храмы: кресты, купола снесены. Вся территория была перегорожена заборами, гаражами, сараями, чего тут только не было! В Троицком соборе размещался театр кукол. В церкви Федора Стратилата находилась водолазная станция. В настоятельских покоях – книгохранилище и кухня гостиницы «Турист». В братском корпусе была инспекция маломерных судов, рыбоохрана и прочее, и прочее».

Возможно, 70 лет советской власти стали самым тяжелым временем за всю историю обители, хотя на ее долю и до этого выпадало немало испытаний. Царские указы лишали монастырь земель и вотчин, он страдал от пожаров, а разорению впервые подвергся еще в 1609 году. Это была эпоха Смуты, Чебоксары захватили повстанцы. Они громили административные здания, богатые дома, ворвались и в монастырь. Настоятеля Геласия, чтобы не мешал разграблению храмов, сбросили с колокольни.

Этот исторический факт очень впечатлил и нынешнего наместника монастыря. «Если одного игумена сбросили, то чудо, что меня в первое время тоже не убили. Народ здесь очень эмоциональный», – улыбается отец Василий. С тех пор, как Священный Синод назначил его настоятелем монастыря, прошло уже семь лет, и за это время отец Василий сумел стать одним из самых уважаемых в Чебоксарах людей. Для него, француза Пьера Мари Даниэля Паскье, родившегося в многодетной католической семье, православная Чувашия давно уже стала родной. По благословению Патриарха Алексия II он приехал в нашу республику в 1994 году и стал дьяконом в храме села Никулино, что в Порецком районе. Потом были годы служения в разных монастырях Алатыря, пока Бог не привел отца Василия в Чебоксары.

«Когда человек становится монахом, он уже не управляет своей судьбой, у него нет родины: куда Господь покажет, туда он и идет, – рассуждает отец Василий. – В моей жизни так было несколько раз. Спасает то, что я любопытный: если бы я не интересовался городом, если бы я приехал сюда как чужой и жил здесь как чужой, то давно умер бы». И теперь историю Чебоксар отец Василий знает лучше многих родившихся в этом городе.

ЗА МОНАСТЫРСКИМИ СТЕНАМИ – СТАРЕЙШИЕ ХРАМЫ ЧЕБОКСАР

Свято-Троицкий монастырь – одно из самых древних чебоксарских сооружений. Введенский собор старше его лишь на 10 лет. Датой основания монашеской обители считается 1566 год. Тогда появился указ Ивана Грозного устроить в Чебоксарах монастырь Живоначальной Троицы. Почти столетие он был деревянным, лишь в середине 17 века его начали перестраивать в камне.

Храмы, в которые мы можем зайти сейчас, стоят с 18 века. В 1713 году из камня возвели церковь Толгской иконы Божией Матери, спустя еще 35 лет перестроили ветшавший Троицкий собор, а в 1759-м – маленькую надвратную церковь Федора Стратилата. Правда, у исследователей есть предположения, что в нынешнем виде, то есть в камне, она появилась чуть ли не в 1600 году.

Николай Муратов объясняет, как родилась такая версия: «В 18 веке после раскола в русской церкви храмы с шатровым завершением строить было запрещено, их считали пережитком прошлого. А эта церковь – надвратная, отсюда прихожане входили в обитель. Монастырским воротам всегда придавали сакральное значение, как входу в царствие Божие, и часто бывало, что их строили из камня, тогда как стены еще были деревянными». У искусствоведа Игоря Кугуракова другое мнение: шатровое завершение церкви Федора Стратилата в традициях допетровской архитектуры вовсе не означает, что храм построен в 1600 году. Просто вкусы в провинции могли сильно отставать.

Конечно, эти ворота не были единственным входом в монастырь. Попасть сюда можно было и с берега Волги. Там на протяжении трех столетий стояла Никольская часовня, где хранилась уникальная чебоксарская святыня 16 века – резная икона Николая Чудотворца. «Даже в «Казанских епархиальных ведомостях» писали, что если суд не мог разрешить вопрос в пользу одного или другого человека, шли к Николаю Чудотворцу, и перед его ликом уже никто не смел сказать неправду. Таким образом, споры разрешались», – рассказывает Антонина Мордвинова.

Вообще это достаточно необычный вид иконы – скульптурные изображения святых православию не очень свойственны, но, по словам Антонины Ильиничны, в 16 веке в подмосковных монастырях были мастерские, где вырезали такие фигуры. Наша обитель не раз горела, огонь уничтожил многие ценные документы, и то, что деревянная скульптура уцелела, можно считать чудом. Есть у нашей обители одна пока неразрешенная загадка: был ли в монастыре подземный ход? Историк Юрий Гусаров нашел в архивах два документа. В конце двадцатых годов прошлого века на остатки подземного хода сначала наткнулись строители, возводившие Дом крестьянина, а спустя два года его обнаружила и спецкомиссия комиссариата народного просвещения, осматривавшая монастырь. Но тогда никто не взялся пройти и изучить эти подземные галереи. Сейчас историки и археологи склоняются к тому, что строители наткнулись на катакомбы – то есть склепы, разделенные на ячейки, в которых хоронили монахов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ

Стены Троицкого собора еще должны помнить императрицу Екатерину II. 25 мая 1767 года она несколько часов провела в Чебоксарах и отстояла здесь молебен. С момента постройки Троицкого собора до визита государыни прошло всего-то 20 лет, и его убранство напоминало нынешнее: стены тогда тоже были просто побелены. Храм впервые расписали лишь в конце 18 века. А в начале 20-го весь собор снова обновили, и советское время под штукатуркой сумели пережить сюжеты из Евангелия на западной стене, сделанные в 1900 году. Двадцать лет назад их расчистили и восстановили.

В начале 90-х в Чебоксарах долго не могли решить, кто займется реставрацией, и за работу рискнул взяться архитектор, преподаватель строительного факультета ЧГУ Александр Исаев. Испытаний ему пришлось выдержать немало. Если все три храма сохранились, и нужно было лишь сконструировать своды, купола, разработать декор в стилистике 18 века, то колокольни у монастыря не было. Ее пришлось возводить с нуля. Трудность была в том, что не сохранилось даже хороших фотографий, которые помогли бы воссоздать ее прежний облик. Но в итоге проект возрождения чебоксарского монастыря удостоился диплома всероссийского архитектурного конкурса «Зодчество».

Сейчас уже трудно представить, сколько всего пришлось сделать в начале 90-х, чтобы обитель вернулась к размеренной монашеской жизни и в ее храмы потянулись прихожане. В последние годы при новом игумене монастырь снова начал меняться. Отец Василий решил превратить его в настоящий центр религиозной и культурной жизни Чебоксар, вернуть сюда дух истории, чтобы не забылась непростая судьба этой 450-летней обители. P.S. Программа «Чебоксарские адреса» выйдет на канале «Россия 24 – Чебоксары» 23 декабря в 18.30 и 22.30. Ведущая рубрики Ольга ПЕТРОВА

