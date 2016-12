Комментарии Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Михаил Игнатьев запретил продажу «фанфуриков» во всех торговых точках Чувашии Главное, Статьи партнеров Дивные птицы и молочные реки «АККОНДа» РАЗВИТИЕ В РУСЛЕ ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРАКТИК Более 70 лет известна потребителям Чебоксарская кондитерская фабрика, более трети из них – под популярным брендом «АККОНД». Динамично развивающемуся предприятию, чья сладкая продукция пользуется стабильным спросом не только в России, но и за рубежом, есть чем гордиться.

Высокие результаты достигнуты благодаря нацеленному на успех руководителю: Валерий Иванов моментально оценивает конъюнктуру, снова и снова выводя предприятие в прибыль. Генеральный директор компании, лауреат конкурса «Российский лидер качества», входит в десятку самых влиятельных топ-менеджеров кондитерского рынка страны и руководит фабрикой вот уже 29 лет. И в течение всего этого времени политикой предприятия остается поддержание и соблюдение высоких стандартов качества производимой продукции.

Генеральный директор фабрики Валерий Иванов является вице-президентом Ассоциации предприятий кондитерской промышленности России (АСКОНД). Этот факт, безусловно, придает дополнительный вес инициативе, с которой недавно вышел Валерий Николаевич – разработать отраслевой «Кодекс добросовестных практик». «Он мог бы стать своеобразным уставом кондитеров, продвигая добросовестную, открытую конкуренцию между кондитерскими фабриками», – считает руководитель «АККОНД». К тому же приверженцы этого кодекса смогут обезопасить себя от конкурентов-фальсификаторов. Во многих торговых сетях представлен широкий ассортимент кондитерских изделий разных ценовых категорий, но низкая цена практически никогда не является залогом высокого качества продукции. Нынешние реалии таковы, что сырье, особенно качественное, стоит недешево, а потому и стоимость конечного продукта не может быть низкой.

Сейчас кодекс добровольных практик проходит заключительные этапы согласования. Валерий ИВАНОВ, генеральный директор АО «АККОНД» :

– Сегодня мы уверенно идем по пути активного развития. Наше присутствие во всех регионах России и в зарубежных странах не только укрепилось, но и усилилось. Из года в год мы успешно продвигаем сеть фирменных магазинов «АККОНД». В ближайшей перспективе намерены существенно расширить свою нишу на российском кондитерском рынке. А потребители и впредь будут раз за разом убеждаться, что отечественные сладости, созданные в Чебоксарах, ничуть не уступают европейским, могут порадовать и удивить даже самых взыскательных гурманов. НАГРАДЫ ВЫСОКОЙ ПРОБЫ

Блистательной победой ознаменовал «АККОНД» начало 2016 года. По устоявшейся традиции предприятие приняло участие в крупнейшей международной выставке «ПРОДЭКСПО», собравшей в Москве представителей пищевой индустрии со всего мира. Независимая экспертная комиссия отметила золотой медалью и дипломом 1 степени конфеты в вафельном корпусе «Геометрика» со вкусом топленого молока, конфеты «Аккондовская картошка» и молочные конфеты «От Пеструхи».

И под занавес уходящего года «АККОНД» заявил о себе. В ноябре кондитерская фабрика была признана лидером по качеству среди поставщиков компании «МЕТРО Кэш энд Керри» в Чебоксарах.

Очередным свидетельством того, что предприятие – одно из лучших поставщиков республики, является диплом II степени в конкурсе «Лучший экспортер» по итогам 2015 г. среди крупных предприятий Чувашии.

Уже более 10 лет сладости чебоксарской кондитерской фабрики поставляются в более чем 20 зарубежных стран дальнего и ближнего зарубежья. За каждой такой победой стоит неустанная забота предприятия о собственном имидже, старания удовлетворить самые взыскательные вкусы гурманов, поставляя на прилавки многочисленных торговых точек только высококачественную продукцию.

Кондитерские, хлебобулочные и молочные изделия «АККОНД» постоянно проходят строгий контроль на всех этапах их производства. Будучи добросовестным производителем, фабрика указывает полный состав продукции на этикетках, не скрывая информацию от потребителей. И не упускает случая подтвердить высокий уровень качества своего товара.

Не так давно независимые специалисты, представляющие международный орган по сертификации, провели на предприятии ресертификационноый аудит на соответствие системы безопасности пищевых продуктов требованиям международного стандарта ISO 22000:2005. Кондитеры успешно выдержали этот экзамен, в очередной раз подтвердив постоянное улучшение интегрированной системы менеджмента.

ФАБРИКА ПРИРАСТАЕТ МАГАЗИНАМИ

Ежегодно чебоксарские кондитеры открывают новые фирменные магазины и магазины на условиях франчайзинга (когда начинающие компании используют широко известную торговую марку «АККОНД» для скоростной раскрутки собственного бизнеса). Только за последний год открыто более 50 магазинов в России и за рубежом.

Всего в стране и за ее пределами сейчас насчитывается более трех сотен торговых точек под вывеской «АККОНД». Только в Чебоксарах их более пятидесяти, большинство из которых прилавочного типа, 5 магазинов самообслуживания и магазины, где можно заказать чашечку кофе с собой или посидеть в уютном мини-кафе, лакомясь любимыми сладостями чебоксарской фабрики. Вафлями «Хуторок», например, или десертом «Тортимилка», конфетами «Болетто» или тающей во рту «Птицей дивной GOLD», состоящей из настоящего шоколада и натурального сливочного масла. Вкус, знакомый с детства!

ЗАЩИТА ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Даже фальсификаторы не могут преодолеть соблазн и идут на риск – на кондитерском рынке как Чувашии, так и других регионов периодически появляется поддельный низкокачественный товар, выпущенный другими производителями-конкурентами по демпинговым ценам, что достигается за счет использования при их производстве более дешевого сырья. Такая продукция продается, в том числе без указания полного состава продукта на этикетке, скрывающего наличие растительных жиров.

Так, например, за 2015-2016 годы согласно решениям УФАС по Самарской и Пензенской областям были привлечены к административной ответственности несколько компаний-производителей, выпускающих контрафактную продукцию (в т.ч. плагиат на эксклюзивные конфеты «Болетто» и оригинальные вафли «Хуторок»). На недобросовестных производителей были наложены многомиллионные штрафы за нарушение антимонопольного законодательства и выданы предписания о прекращении производства контрафактной продукции. А некоторым предприятиям, в том числе из Чувашии, были направлены предупредительные письма, по результатам которых предприятия прекратили выпуск продукции, схожей до степени смешения с продукцией «АККОНД». Сегодня государство на законодательном уровне ужесточает ответственность за незаконное использование чужой интеллектуальной собственности.

Но в фирменные и франчайзинговые магазины такому товару точно не пробраться. Заслоном служит то, что вся продукция «АККОНД» запатентована, начиная от состава и заканчивая изобразительными элементами на этикетке и указанием брендов. Фабрика отвечает за качество производимой продукции, поэтому на предприятии ведется активная работа по защите своих кондитерских изобретений, отслеживанию недобросовестных конкурентов и принятию соответствующих мер.

В магазинах «АККОНД» можно найти все необходимое для легкого завтрака или ужина при свечах. Помимо сладостей здесь представлен широкий ассортимент натуральной и качественной молочной продукции собственного производства «АККОНД МОЛОКО». Это более 20 наименований – от молока до адыгейского сыра под брендами «Гармония дня» и «От Красули». Приятно удивляет широкий ассортимент хлебобулочных изделий, также собственного производства «АККОНД-Хлеб». А еще бакалейные и прочие товары от других, не менее надежных, производителей.

Следует отметить, что кондитерские, молочные и хлебобулочные товары всегда свежайшие. Это достигается благодаря оперативной доставке силами дочернего предприятия «АККОНД-ТРАНС», автопарк которого обновляется и растет с каждым годом.

В фирменных магазинах чисто и уютно, покупателей встречают тепло и радушно. Каждый месяц для них предусмотрены акции и скидки. Магазины расположены так, что туда удобно добираться и тем, кто за рулем, и пешеходам.

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ

Валерий ИВАНОВ: «Стабильное развитие предприятия невозможно без инвестиционных вложений. За последние годы инвестиции в развитие предприятия составили сотни миллионов рублей.. Основные из них направлены на закупку и установку новых производственных линий, которые позволили не только увеличить производственные мощности до 100 тыс. тонн продукции в год, но и создать дополнительно более 600 рабочих мест».

В 2016 году предприятие выпустило более 20 новых эксклюзивных продуктов, которые уже сегодня широко представлены в фирменных магазинах «АККОНД».

Валерий ИВАНОВ: «АККОНД», без преувеличения, вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие республики. Фабрика является одним из крупнейших налогоплательщиков, ежегодные налоговые отчисления во все уровни бюджета составляют более 1 млрд. руб. Предприятие создало более 3000 рабочих мест, в том числе благоприятные условия труда для людей с ограниченными возможностями. Фабрика также является одним из главных партнеров городских и республиканских праздников, спортивных мероприятий различных уровней, направленных на развития культурных ценностей семьи и воспитание подрастающего поколения. «АККОНД» – своеобразная визитная карточка Чебоксар, фабрику обязательно посещают гости и делегации не только из регионов России, но и из-за рубежа. Более 10 лет мы также вносим вклад в развитие сельского хозяйства. Вчера отметили шестилетие со дня основания молочного завода «АККОНД МОЛОКО». Сегодня наш молочно-товарный комплекс является единственным и крупнейшим в Чувашии сельскохозяйственным комплексом полного цикла.

Как только предприятие выбивается в лидеры и становится заметным, сразу проявляется интерес со стороны контролирующих органов. В народе говорят: «Один с сошкой, семеро с ложкой». Порой только за год на наших дочерних предприятиях проходят десятки проверок. А в условиях непрерывного цикла производства это очень затрудняет работу. В то же время мы сами контролируем наши дочерние предприятия «Акконд-агро» и «АККОНД МОЛОКО» на основе действующей там международной системы качества».

На молочной ферме в текущем году построено зернохранилище, расширены производственные площади молочного цеха и подходит к завершению строительство двух телятников в общей сложности на 500 голов, открытия которых запланированы на ближайшее время. Рост поголовья позволит увеличить надои молока для производства натуральной, экологически чистой молочной продукции под брендами «От Красули» и «Гармония дня». В 2016 году инвестиции в «Акконд-агро» и «АККОНД МОЛОКО» составили порядка 50 млн. руб., созданы новые рабочие места.

Валерий ИВАНОВ: «Подводя итоги, нужно отметить, что 2016 год для предприятия был тяжелым и напряженным, как и для всей экономики России. Но мы его выдержали. Рассчитываем, что 2017 год в связи с укреплением отечественной экономики окажется еще более стабильным и спокойным. И принесет успех как нашему предприятию, так и многим другим, работающим как в Чувашии, так и в стране». Реклама

Метки:



Метки: Главное Статьи партнеров , . A A A