От доступности — к долголетию

Прямая линия с министром здравоохранения Чувашии Ларисой Тарасовой, которая прошла на этой неделе в социальной сети ВКонтакте, стала очередным примером честного и открытого диалога, который выстраивается между ведомством и жителями республики. Каждое поступившее обращение взято на контроль.

«Стратегия здравоохранения Чувашии до 2030 года и Комплексная социально-экономическая программа развития отрасли преследуют несколько целей, — напомнила в начале эфира Лариса Тарасова. — Это шаговая доступность, уменьшение числа ветхих зданий и сооружений учреждений здравоохранения, кадровая обеспеченность, в том числе и узкими специалистами, возможность получить высокотехнологическую медицинскую помощь, не выезжая за пределы республики. Важно отметить, что второй год продолжается реализация национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Их названия говорят сами за себя — хочется, чтобы человек жил долго, продолжительность жизни была качественной, улучшались демографические показатели».

Ближе к людям

Вопросы жителей республики касались различных направлений отрасли. Так, у министра спросили о планах по строительству новой врачебной амбулатории на месте аварийного здания в селе Чувашская Сорма Аликовского округа. Лариса Владимировна сообщила, что работы запланированы на 2026 год. Уже выделено более 25 млн рублей из республиканского бюджета, на которые будет построено быстровозводимое здание из модульных конструкций, приобретены медицинские оборудование и мебель.

«Появление новой врачебной амбулатории будет очень позитивным моментом для сельчан и увеличит шаговую доступность оказания первичной медико-санитарной помощи, что наиболее важно», — подчеркнула Лариса Тарасова.

Министр напомнила, что в 2025 году в Чувашии появились 9 модульных ФАПов, капитально отремонтирован 51 объект здравоохранения, построено 6 объектов первичного звена, 2 врачебные амбулатории и 3 отделения врача общей практики. Благодаря поддержке Главы Чувашии Олега Николаева за счет средств республиканского бюджета в прошлом году дополнительно построены ФАПы в д. Ижекей и д. Чувашские Ишаки, отделение судебно-медицинской экспертизы в г. Алатыре, капитально отремонтированы 24 объекта здравоохранения, а также детские санатории «Чуварлейский бор» и «Лесная сказка».

Эта положительная тенденция сохранится и в текущем году. Среди планов — строительство нового стационарного корпуса Урмарской больницы, капитальный ремонт роддома Канашского межтерриториального медицинского центра, строительство новой врачебной амбулатории, обновление лечебного корпуса детского санатория «Алый парус» и 3 входных групп Городской детской клинической больницы.

Профилактика

Лучше предупредить, чем лечить — таков негласный девиз диспансеризации, которая уже доказала свою эффективность и становится все актуальнее. Так, в 2025 году диспансеризацию и профосмотры прошли более 524 тысяч жителей Чувашии, из них 165 тысяч были направлены на второй этап, где проводится углубленное обследование.

«Благодаря диспансеризации было впервые выявлено более 26 тысяч случаев заболеваний», — приводит важные статистические данные Лариса Владимировна.

Много позитивных отзывов получил масштабный проект Главы Чувашии Олега Николаева «Шаг к здоровью». Он стал примером эффективного профилактического мероприятия, охватившего около 70 тыс. человек.

«Впервые было обнаружено 1,6 тыс. грозных заболеваний, среди которых сахарный диабет и артериальная гипертензия. Были случаи выявления злокачественных новообразований и предраковых изменений желудочно-кишечного тракта, молочной железы и другие. Проекты, которые находят отклик у людей, мы должны продолжить. Поэтому в 2026 году проект «Шаг к здоровью» будет реализован в обязательном порядке. Эта задача направлена на оздоровление и выявление заболеваний у населения республики», — продолжила свой рассказ Лариса Тарасова.

Демография

Репродуктивному здоровью граждан уделяется отдельное внимание — прирост населения важен в любом регионе, в том числе и в Чувашии. Очень важно, чтобы люди были сосредоточены не только на карьерном росте, но и на крепкой и большой семье.

Именно эти цели преследует репродуктивная диспансеризация, направленная на выявление нарушений, которые могут негативно повлиять на деторождение. В прошлом году репродуктивной диспансеризацией возрастной группы от 18 до 49 лет было охвачено более 149 тысяч человек.

На сегодняшний день в республике на базе сельских больниц созданы 11 женских консультаций, они оснащены 592 единицами медицинского оборудования. Еще одна важная составляющая — 24 кабинета медико-социальной помощи для женщин, которые стоят перед репродуктивным выбором. Здесь специалисты оказывают психологическую помощь и рассказывают о возможностях социальной поддержки. Такие кабинеты успешно помогают женщинам — около 30% делают выбор в пользу сохранения беременности.

Министр напомнила жителям Чувашии о полезном инструменте — сертификате молодоженов: «Такая возможность реализуется с 2019 года и уже более 4 тысяч молодых жителей республики, которые объединили себя узами брака, получили консультации акушера-гинеколога и уролога, обследование гинекологического мазка и спермограммы, УЗИ органов малого таза».

Говоря о демографии, важно подчеркнуть, что из года в год увеличивается количество бесплатных ЭКО. Если в 2025 году было проведено 820 процедур, то в 2026 году мы говорим о тысяче. Подготовка сопровождается серьезными генетическими анализами и консультированием, а новая технология биохэтчинга позволяет увеличить возможность забеременеть.

«Внедрение процедуры привело к тому, что процент успешных ЭКО значительно вырос. Нет необходимости куда-то выезжать, все сделано для того, чтобы репродукция была на высоте, а у жителей Чувашии рождались здоровые дети».

Реорганизация

«Почему закрывают больницу в Ибресях?» — такой вопрос по телефону задала жительница Чувашии. Слухи и домыслы никому не приносят пользы, поэтому Лариса Тарасова, как всегда, ответила честно и открыто: в рамках реорганизации ни одно медицинское учреждение закрыто не будет.

«Процесс реорганизации направлен исключительно на то, чтобы увеличить возможность получения жителями республики доступной специализированной медицинской помощи, улучшить кадровый вопрос. Что касается закрытия больниц — этого не будет. Вся первичная медико-санитарная помощь будет осуществляться в тех же медицинских организациях и теми же уже привычными и родными докторами, которые сейчас оказывают медицинскую помощь жителям Чувашской Республики. Появится дополнительная возможность беспрепятственной консультации узких специалистов и обследования с помощью КТ, МРТ, ультразвуковых исследований на аппаратах экспертного класса, а также эндоскопической диагностики», — подробно объяснила Лариса Владимировна.

Запланированная реорганизация принесет дополнительный стимул и для капитального ремонта врачебной амбулатории в с. Большие Яльчики. Работы намечены на 2026 год. Соответствующая заявка на выделение средств из республиканского бюджета при первом уточнении бюджета направлена в Минфин Чувашии.

Мобильные бригады

Ни для кого не секрет, что не всегда бывает удобно отпроситься с работы для прохождения диспансеризации. Как быть в таких случаях? При ответе на этот вопрос Лариса Тарасова обратила внимание на эффективность выездных диспансеризаций на рабочем месте. Так, по данным 2025 года, этим удобным методом обследования воспользовались более 42 тысяч человек. Около 1100 выездов на предприятия провели мобильные бригады и центры здоровья.

«2026 год будет ознаменован еще большим объемом выездной работы для трудящегося населения, — заявила министр, подчеркнув, что по закону работодатель обязан выделить день для того, чтобы работник прошел диспансеризацию, а количество выходных и частота их предоставления зависят от возраста работника. — Мы готовы помочь с организацией выезда специалистов. Заявки с названием предприятия можно подать в официальном сообществе Минздрава Чувашии ВКонтакте.

Новые технологии

В ходе прямого эфира Лариса Тарасова сообщила, что в 2026 году в Чебоксарах планируется открытие ординатуры по гастроэнтерологии. Будут внедрены новые методики диагностики и лечения заболеваний желчевыводящих путей, включая лапароскопические.

«В 2026 году у нас стартует трансплантация почки, — продолжила министр. — За счет средств ОМС планируется провести 29 таких серьезных операций. Бригада наших хирургов уже обучилась у главного трансплантолога Минздрава России Сергея Готье. Если мы начнем помогать людям с патологиями почки, то следующим этапом будет трансплантация печени».

Кадры решают всё

«Ребенок хочет стать врачом. Как подать заявление на целевое обучение?» — еще один актуальный вопрос.

Лариса Владимировна пояснила, что с мая 2024 года начали действовать новые правила при таком поступлении. Существует единая российская платформа «Работа России», где у абитуриентов в период приемной кампании есть возможность подать заявку на конкурсные места. Договор заключается до начала обучения.

Говоря в целом о кадровом обеспечении, министр отметила, что в 2025 году по поручению Главы Чувашии на базе Института усовершенствования врачей создан республиканский кадровый центр по подбору и развитию медицинского персонала. Специалисты центра ориентируют выпускников медвузов не уезжать из республики, подбирают для них имеющиеся и открывающиеся вакансии. Важно привлекать кадры и из других регионов. В этом помогают 13 видов республиканских и муниципальных мер поддержки, которыми ежегодно пользуются более 4 тысяч человек — компенсация транспортных расходов и жилищной аренды, финансовые выплаты и многое другое, информацию можно уточнить на официальном сайте Минздрава Чувашии.

2026 год в республиканском здравоохранении объявлен Годом наставничества. «Наставничество помогает молодому доктору быть уверенным при общении с пациентом, смело назначать лекарственные препараты. Очень важно, что Глава Чувашии дал задание реализовать возможности по увеличению выплат наставникам с 10 до 20%, а также поддержать целевиков выделением средств из республиканского бюджета на дополнительные выплаты», — сказала Лариса Тарасова.

Крылатая «скорая»

Санитарная авиация Чувашии — еще одна важная тема прямой линии. Как отметила Лариса Тарасова, в прошлом году было проведено 78 вылетов, вертолеты не подвели, медики выполнили свои задачи.

«Возможность быстро доставлять на высокотехнологичную операцию, в специализированные центры, в региональные сосудистые центры, учитывая, что это в первую очередь травмы и сосудистые катастрофы, также будет реализована для жителей Чувашии и в 2026 году», — рассказала Лариса Владимировна, отметив, что на текущий год запланирован 71 вылет, соответствующее финансирование выделено из бюджета республики.

Лекарственное обеспечение

В 2025 году льготными лекарственными препаратами обеспечены более 72 тысяч жителей республики. При этом число граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, возросло на 7,9%.

«Призываю население не отказываться от натуральной льготы, то есть не монетизировать лекарственную льготу, потому что, как правило, это приводит к тому, что сам потребитель льготы проигрывает, — обратилась министр. — Небольшая сумма монетизации никогда не покроет затраты на лекарственное обеспечение семьи. Отрадно, что 2025 год ознаменовался переломом — на 11% больше жителей Чувашии услышали призыв медиков, сохранив натуральную льготу лекарственными препаратами».

Лариса Владимировна отметила, что на сегодняшний день товарный запас лекарств по федеральной и региональной льготам превышает 3 месяца. А в случае возникновения вопросов с обеспечением лекарственными препаратами жители могут обратиться непосредственно в Минздрав Чувашии любым удобным способом: по телефону, через госпаблик ВКонтакте или через портал обратной связи. Ни одно обращение не остается без внимания.

Цифра в помощь

Первое место в Приволжском федеральном округе и пятое в России — это о цифровой зрелости здравоохранения Чувашии. Такая тенденция появилась благодаря большой и слаженной работе специалистов разных уровней и направлений. Например, в 2025 году было проведено более 54 тысяч телемедицинских консультаций, в том числе с федеральными центрами.

«Новшеством 2026 года станет дистанционный мониторинг показателей артериального давления и глюкозы в крови. Это очень важная и нужная опция, когда с помощью интерактивной системы можно наладить цифровой контакт между пациентом и врачом, причем независимо от времени суток. Показатели артериального давления и глюкозы в крови станут доступны врачу, и он будет видеть результативность лечения», — рассказала Лариса Владимировна.

Министр также акцентировала, что в 2026 году в Чувашии запущен чат-бот по записи на прием к врачу в национальном мессенджере МАХ, которым уже воспользовались более 11 тысяч жителей республики.

«Продолжается работа по внедрению в мессенджер новых услуг, таких как проведение телемедицинских консультаций, а также закрытие больничных листов. Чтобы записаться к врачу через МАХ, необходимо найти в мессенджере специальный бот, который называется «Запись на прием к врачу Чувашия» и следовать простой и пошаговой инструкции», — пояснила министр.