К сельским кадрам — с умом

На базе Урмарской школы имени Г.Е. Егорова создан агротехнологический класс по направлению «Агроинженерия». Учебная лаборатория представляет собой многофункциональное пространство для теоретической и практической подготовки будущих специалистов. Класс оснащен интерактивным комплексом с вычислительным блоком, электронными образовательными ресурсами, образовательным набором по электронике, технологиям связи и IoT, конструктором программируемых моделей инженерных систем «Интернет вещей», ресурсным набором «Интеллектуальные агродроны». Оборудование закупил глава крестьянского фермерского хозяйства Владимир Иванов. Он сможет получить компенсацию до 90% понесенных затрат, сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии. Агротехкласс создан в рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе», который является частью нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».