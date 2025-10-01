На ярмарках «Дары осени» реализовано более 500 тонн продукции

Картофель — вне конкуренции

В Чувашии подвели итоги ярмарок «Дары осени — 2025», проходивших с 13 сентября каждую неделю по выходным. За месяц на 49 торговых площадках республики местные производители продали более 500 тонн сельхозпродукции. Больше всего потребители покупали картофель — 63% от общего объема. В этом году помимо привычных овощей и фруктов на ярмарках можно было приобрести свежие ягоды, мясо, молочные продукты, натуральный мед, выпечку, садовую рассаду и семена растений. Отметим, что торговые места для фермеров предоставлялись бесплатно. Также пенсионеры, ветераны и инвалиды пользовались услугой бесплатной доставки до дома купленной продукции.