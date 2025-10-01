В Чебоксарах обновляют зеленые насаждения

Перемены коснулись участка за памятником Ленину на площади Республики — здесь спилили несколько голубых елей.

«За 60 лет с момента посадки кроны хвойных поблекли, появились сухие ветви и их, к сожалению, восстановить уже невозможно, — объясняют в пресс-службе администрации города. — По заключению специалистов, деревья находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу безопасности. Решение о замене стало частью завершенной в 2023 году реконструкции сквера в рамках нацпроекта «Городская среда».

Замена старых деревьев сопровождается обязательной компенсационной посадкой. До конца недели подрядная организация ООО «Зеленый город» высадит на этом месте 10 саженцев голубых елей. Посадочный материал отвечает всем требованиям специалистов: высота — не менее 3-3,5 метра, закрытая корневая система с комом диаметром не менее 60 см, здоровая, насыщенная хвоя, равномерная форма кроны. За новыми деревьями будет вестись профессиональный уход в течение трех лет.