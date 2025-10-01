Предприятия и вузы получают поддержку

Итоги работы системообразующих организаций Чувашской Республики и целевого набора абитуриентов на 2025-2026 учебный год обсудили на заседании президиума штаба по поддержке устойчивости экономики в условиях санкционного давления.

С начала года системообразующим организациям республики была оказана государственная помощь на общую сумму около 2 млрд рублей. Многие получили льготные займы Фонда развития промышленности, субсидии в рамках мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, микрозаймы, консультационную, информационную и инфраструктурную поддержку. По итогам мониторинга за январь-август 2025 года более половины системообразующих организаций завершили отчетный период с положительными результатами.

Цифра 149 предприятий в сфере промышленности, агропромышленного и строительного комплексов, ЖКХ, транспорта, информационных технологий, природопользования и экологии, здравоохранения относятся к системообразующим организациям Чувашской Республики.

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров доложил, что в этом учебном году вузам было выделено 857 целевых мест, из которых зачислено 439 человек — 51,2% от общего числа. К примеру, ЧГУ имени И.Н. Ульянова выделено 459 мест, зачислено 229, ЧГПУ имени И.Я. Яковлева — 194 места, зачислено 47. Чувашский аграрный университет принял 141 «целевика» — заняты все места.

Наиболее востребованными среди абитуриентов стали специальности «Стоматология», «Лечебное дело», «Педиатрия», «Землеустройство и кадастры», «Наземные транспортно-технологические средства» и «Образование и педагогические науки».

Глава Чувашии Олег Николаев поручил Минобразования совместно с муниципалитетами подготовить детальную дорожную карту с конкретными мерами и сроками исполнения для повышения эффективности целевого набора.