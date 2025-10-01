Стакан воды вместо сигареты: советы врача желающим бросить курить

Заведующая третьим отделением общей врачебной практики Центральной городской больницы Татьяна Масленникова о том, как бросить курить:

«Главное — решите, будете ли вы бросать резко или постепенно сокращать количество сигарет. Выбросьте все сигареты, пепельницы и зажигалки. Избегайте мест, где вы обычно курите. Заполните свободное время пешими прогулками, хобби, общением с близкими и питомцами. Если возникает сильное желание закурить, попробуйте пожевать жвачку, съесть фрукт или выпить стакан воды. Увеличьте физическую активность — это поможет справиться с симптомами отмены и предотвратить набор веса. Поощряйте себя — посчитайте, сколько денег вы сэкономили, и потратьте их на что-то приятное. Помните о причинах, по которым вы решили бросить — забота о здоровье, внешнем виде или риске развития серьезных заболеваний. Обратитесь к врачу-терапевту, который может назначить медикаментозные средства для облегчения симптомов отмены, или психотерапевту, чтобы разобраться в причинах зависимости. Помните, что курение повышает риск развития рака легких, гортани, пищевода, ХОБЛ, инфаркта, инсульта и множества других опасных для жизни заболеваний!»

Наталья Лапина