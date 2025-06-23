Модернизация школ продолжается

Пушкинская карта «переезжает» к другому оператору

В среду, 15 октября, — Международный день сельских женщин. На еженедельной правительственной планерке Глава республики Олег Николаев поручил руководителям местных муниципалитетов с должным вниманием отнестись к этому событию. Министерству образования необходимо проанализировать его итоги в плане встреч с ведущими аграриями, успешными фермерами. Это один из инструментов профориентации школьников.

В 2021 году в республике началась масштабная модернизация школ. Капитальным ремонтом было охвачено 111 образовательных учреждений, 52 из них отремонтированы за счет республиканских средств и 56 — в рамках федеральной программы. На ремонтные работы направлено более 7 млрд рублей, в том числе 4,6 млрд — из федерального бюджета.

В 2025 году проводится капремонт 10 школ на сумму более 2 млрд рублей, кассовое освоение на сегодня составляет 49%. Завершен ремонт двух учреждений — Тарханской школы в Батыревском округе и школы № 11 в Канаше. До 1 декабря запланировано закончить модернизацию Саланчикского спецучреждения, Климовской школы в Ибресинском округе, Малбикшикской — в Канашском. Есть вопросы по сдаче школы № 22 в Чебоксарах, сказал министр образования Дмитрий Захаров.

Капремонт девяти общеобразовательных организаций ведется за счет республиканских средств, в восьми из них работы завершены. Начиная с 2023 года, благоустроены территории 86 средних учебных заведений. 18 территорий предусмотрено привести в порядок в 2025 году, на 16 из них с этим уже справились. В следующем году намечен капремонт 38 школ — это почти вчетверо больше, чем в нынешнем. Общий объем финансирования составит 4,6 млрд рублей. Кое-где придется корректировать время занятий, чтобы вписаться в график строителей, сказал министр. Глава республики отметил сложность всего процесса капитального ремонта. Но в этом деле набрано немало опыта, который помогает оперативно решать задачи. «План на 2026 год напряженный, это будет неудобно, но надо помнить, что такие средства на капремонт не каждый год выделяются, и наша задача — максимально использовать возможности», — подчеркнул Глава.

Попутно Олег Николаев развил тему благоустройства тротуаров — в нынешнем году на эти цели выделены дополнительные средства. По данным врип главы города Чебоксары Станислава Трофимова, все работы законтрактованы, в ближайшие 15 дней они будут закончены.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова доложила о перевыпуске Пушкинской карты в банке ВТБ. С 1 января 2026 года к нему от Почта Банка переходит роль оператора данной программы. Заявление на перевыпуск карты надо подать до 28 декабря текущего года. Проводятся консультации, министерство разработало соответствующую памятку.

Чувашия впервые была удостоена Гран-при за вклад в развитие выставки «Золотая осень» — об этом сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Андрей Макушев. Делегацию республики возглавлял премьер-министр Сергей Артамонов. Достижения региона в цифровизации АПК, в производстве продукции представили более 55 предприятий. Аграрии завоевали более 80 медалей, из них только у пищевиков 37 наград, в том числе — 31 золотая, шесть серебряных. Было заключено шесть соглашений. В частности, между Правительством Чувашии и Аналитическим центром лесного и сельского хозяйства, соглашение между «Балтика-Агро» и группой компаний «Геомир», касающееся разработки цифровых решений в хмелеводстве.

Министр физической культуры и спорта Василий Петров доложил об итогах Всемирных игр национальных единоборств. Подробный материл об этом событии — в сегодняшнем номере газеты.