Стратегический резерв пополнился новыми лицами

Конкурс «Управленческая команда», организатором которого выступает Администрация Главы Чувашии, проводится в республике с 2020 года и уже в шестой раз подтверждает свою актуальность и значимость. Его цель — поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских и управленческих качеств.

В этом году поступило 72 заявки от представителей самых разных сфер: бизнеса, культуры, науки и образования. Особенностью конкурса 2025 года стало включение в состав конкурсантов участников региональной программы «Время СВОих», направленной на поддержку участников и ветеранов СВО в Чувашской Республике. Семеро представителей этой программы прошли соответствующий обучающий курс в рамках подготовки к полуфиналу конкурса и присоединились к командам по разработке инициатив.

Важным элементом подготовки стали обучающие мероприятия. Привлечение компетентных специалистов позволило участникам углубить свои знания и навыки, а также разработать инновационные проекты.

«Наш конкурс «Управленческая команда» — стратегический кадровый резерв будущего Чувашии, — подчеркнул Глава региона Олег Николаев. — Мы продолжим развивать этот конкурс, усиливая взаимодействие власти, бизнеса и участников для эффективной реализации новых инициатив. Все 25 финалистов войдут в кадровый резерв республики, получат возможность работать в экспертных советах и напрямую влиять на принятие решений».

Амбициозные идеи, представленные Совету экспертов, идут в ногу со временем — от создания молодежных пространств до цифровых решений. Особенно Глава Чувашии отметил «АталТех», инициативу Дениса Андреева из программы «Время СВОих», объединяющую в себе науку, образование и бизнес. Председатель Кабинета министров Чувашской Республики Сергей Артамонов провел встречу с группой разработчиков, на которой обсудили дальнейшее продвижение проекта и содействие во внедрении. Кроме того, участники группы «АталТех» прошли дополнительное тестирование, открывающее им возможности для поступления на государственную гражданскую службу.

Финал конкурса прошел в сентябре, члены Совета экспертов по оценке управленческих компетенций при Главе Чувашской Республики провели индивидуальные беседы с каждым финалистом. Они получат возможность войти в резерв управленческих кадров Чувашии, стать членами экспертных советов и активно сотрудничать с органами власти республики в различных сферах. А победителями республиканского конкурса «Управленческая команда-2025» стали замдиректора по воспитательной работе Толиковской средней школы Ирина Коптева, административный директор ООО «ИТ-Консалтинг» Александр Иванов, руководитель проектов «Форт Диалог» Александр Смирнов, участник программы «Время СВОих», директор Центра дежурно-диспетчерской связи и оказания услуг Шумерлинского округа, депутат Собрания депутатов Шумерлинского МО Денис Андреев, директор чебоксарской СОШ № 38 имени Героя России Л.С. Константинова Ренат Чебутаев.

Александр Смирнов, победитель конкурса «Управленческая команда»: «Этот конкурс дает мощный импульс для профессионального роста. Это не только площадка для генерации идей, но и возможность найти единомышленников. Проекты, представленные на конкурсе, соответствуют стратегии Чувашской Республики, а предложенные инициативы могут стать драйвером роста для социально-экономического развития и повысить качество жизни в регионе. Отдельно благодарю Олега Алексеевича за организацию и поддержку конкурса «Управленческая команда», который позволяет найти и развить руководителей, готовых работать на благо Чувашской Республики. Желаю всем участникам воплотить свои идеи и занять ведущие роли в команде Главы Чувашии».

Филипп Афанасьев