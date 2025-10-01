Презентовали промышленный потенциал Чувашии

Представители ведущих промышленных предприятий Чувашии во главе с исполняющим обязанности министра промышленности и энергетики республики Маратом Якушевым приняли участие в третьем Международном форуме-выставке «InRussia» в Ставропольском крае. Мероприятие, организованное Минпромторгом России, стало одной из крупнейших площадок для демонстрации промышленного потенциала регионов. Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, такие форумы открывают новые возможности для компаний и всей республики. В составе делегации работали руководители предприятий «НПП Бреслер», «Индустриальный парк Машзавод», «ЧЗСА», «Двери-МАГ» и «Стройкерамика».

Масштаб выставки в этом году значительно вырос: в ней участвовали более 50 субъектов РФ и 15 стран мира. Для гостей была подготовлена насыщенная деловая программа, включавшая семинары и дискуссии по ключевым темам: роботизация производств, промышленная ипотека и развитие промышленного туризма. «Форум «InRussia-2025» предложил гостям не только насыщенную официальную программу, но и ознакомительные экскурсии-туры по современным индустриальным площадкам, а также пространство для эффективных коммуникаций, нетворкинга и укрепления профессиональных связей», — подчеркнул Марат Якушев.

В выставочном зале была размещена объединенная экспозиция Чувашии, где предприятия представили свою продукцию: специализированные комплексы сварки от ЗАО «ЧП «Сеспель»; микропроцессорный блок РЗА серии БЭМП РУ, реле максимального тока РТ 40 от АО «ЧЭАЗ»; терминал релейной защиты и автоматики 6-750 кВ серии «ТОР 300» от ООО «Релематика»; двусторонний фотоэлектрический преобразователь от ООО «Хевел»; макет бульдозера Т-11 от ООО «ЧЕТРА»; радиоуправляемую модель погрузчика «Силант» ПЭ1,8 от ООО «ЧЗСА».

Подобные форумы помогают предприятиям находить новых партнеров и инвесторов. Для реализации крупных проектов компании Чувашии могут получить льготные займы через региональный Фонд развития промышленности. Поддержка оказывается по 12 программам, что особенно важно для участников нацпроекта «Производительность труда», где ключевой задачей является оптимизация производственных процессов. Успешное участие в «InRussia» подтверждает конкурентоспособность промышленности Чувашии и открывает новые перспективы для ее интеграции в общероссийские и международные проекты.

Василий Григорьев