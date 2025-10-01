Наблюдается устойчивый рост

Опыт Чувашии был представлен в Центре стратегических разработок при Минэкономразвития России, где состоялся круглый стол на тему «Индивидуальные программы социально-экономического развития как инструмент развития регионов».

Чувашия стала примером комплексного использования государственных мер поддержки для стимулирования инвестиционной активности и обеспечения устойчивого экономического роста. По оценке экспертов, в рамках реализации ИПР 2020-2024 годов республика получила значительный мультипликативный эффект: создано 4,1 тыс. новых рабочих мест, привлечено более 37 млрд рублей внебюджетных инвестиций, поддержано более 700 инвестиционных проектов, что в 2,8 раза выше плановых значений. Чувашия вошла в пятерку лидеров по привлечению внебюджетных инвестиций среди регионов, реализующих индивидуальные программы.

При поддержке Правительства России за счет средств республики создана особая экономическая зона «Новочебоксарск». На средства индивидуальной программы и республиканского бюджета построена внутриплощадочная и внеплощадочная инфраструктура для индустриального парка на территории этой зоны. В итоге резиденты получают доступ не только к готовым коммуникациям, но и все льготы, которые положены особым экономическим зонам.

Также среди наиболее результативных инструментов названа государственная поддержка инвестиций в проекты субъектов малого и среднего бизнеса. За время реализации программы в этой сфере создано более 1,7 тыс. рабочих мест, обеспечена поддержка 725 инвестпроектов, объем привлеченных внебюджетных инвестиций — около 11,7 млрд рублей.

В рамках новой индивидуальной программы в Чувашии ожидается к 2030 году привлечение внебюджетных инвестиций на сумму более 13 млрд рублей, создание 855 новых рабочих мест. По прогнозам, налоговые отчисления в бюджеты превысят 2,9 млрд рублей.

Министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова отметила, что республика делает ставку на развитие высокотехнологичных производств, формирование новых отраслей промышленной аграрной специализации, в частности, хмелеводства. Также продолжится поддержка особой экономической зоны «Новочебоксарск».