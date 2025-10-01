Цифровой рубль обеспечит контроль и экономию

На форуме инновационных финансовых технологий «Финополис-2025» Чувашия представила первые результаты пилотного проекта по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс.

На юбилейный, десятый форум «Финополис», организованный Банком России, съехались сильнейшие игроки финансового и IT-сектора. Для них это ключевая площадка для обсуждения глобальных трендов и демонстрации своих новейших достижений. На открытии форума состоялась пленарная дискуссия «Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка (ЦИФРа): в поисках баланса» с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Основной вопрос — как развивать цифровые технологии и при этом обеспечить гражданам безопасность и комфорт при использовании инновационных сервисов.

В этом году на полях форума делегация республики во главе с руководителем региона Олегом Николаевым представила тестовый сценарий по предоставлению субсидии на возмещение части затрат производителям молока. Новый механизм предусматривает строго целевое использование таких выплат. Региональное министерство направляет средства в цифровых рублях на конкретные нужды сельхозпредприятий, это фиксируется на платформе Центробанка, где формируются алгоритмы автоматического контроля.

Подобное взаимодействие Правительства Чувашии и местных фермеров сэкономит региону порядка 440 тыс. рублей, а в масштабах страны, согласно экспертному мнению, — более 80 млн рублей. Одновременно с этим, как заявил Глава республики Олег Николаев, также в рамках эксперимента в регионе разработаны соответствующие кейсы по социальным выплатам многодетным семьям на приобретение школьной и спортивной формы и выплатам на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.

По мнению вице-премьера — министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова, новая форма денег позволит сделать процесс управления государственными финансами прозрачнее и эффективнее. «Кроме того, — добавил Михаил Геннадьевич, — благодаря использованию цифровых рублей в смарт-контрактах можно будет обеспечить строго целевой характер бюджетных расходов в автоматическом режиме».