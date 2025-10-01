Новые вызовы и большие планы: в Чувашии обсудили работу «Движения Первых»

От творчества до борьбы с мошенничеством

10 октября под председательством Главы Чувашии Олега Николаева состоялось заседание Координационного совета, посвященное взаимодействию с Общероссийским движением детей и молодежи. Обсуждались не только успехи организации, но и серьезные вызовы, стоящие перед подрастающим поколением.

Руководство республики активно работает над созданием благоприятной среды для молодежи и детей. «Благодаря нашим усилиям «Движение Первых» растет, и все больше ребят открывают для себя возможности самореализации, — сказал, начиная встречу, Олег Николаев и сформулировал задачу не только поддерживать этот темп, но и повышать качество мероприятий, соответствующих национальным целям, обозначенным Президентом. — Мы воспитываем новое поколение, основанное на любви к Родине, готовое к саморазвитию и командной работе для достижения значимых результатов. Это требует от нас постоянного взаимодействия и поиска новых подходов».

Председатель регионального отделения движения Олеся Илларионова рассказала о текущей деятельности и планах. Она сообщила, что активисты уже включились в подготовку к празднованию 100-летия со дня рождения летчика-космонавта Андрияна Николаева в 2029 году. Девиз «Первые равняются на первых» вдохновляет ребят на создание новых проектов. С 2026 года «Движение Первых» станет куратором республиканского проекта «Твои звезды над Шоршелами». Совместно с Правительством Чувашии, Союзом женщин республики и региональным отделением Сбербанка будет разработана новая концепция, позволяющая участвовать как индивидуально, так и командами.

Особое внимание участники уделили острой проблеме — вовлечению подростков в мошеннические схемы в качестве дропперов. По словам Илларионовой, причинами этого становятся недостаток поддержки от родителей, запугивание со стороны организаторов схем, а также желание легко заработать при непонимании всей тяжести последствий.

Олег Николаев поддержал эту озабоченность и поручил Министерству образования совместно со специалистами движения провести всечувашский классный час для родителей. Также Управлению по молодежной политике поручено синхронизировать работу советников глав муниципалитетов по работе с молодежью с Советом «Движения Первых» для проведения регулярных совещаний.

В ходе встречи обсудили и другие направления работы: волонтерский проект «Благо твори» по помощи ветеранам и семьям участников СВО, развитие движения КВН, проекты наставничества и военно-патриотическую игру «Зарница».

Специалист по организации работы «Движения Первых» в Чебоксарах Татьяна Изосимова поделилась видением его миссии: «Мы помогаем детям раскрыть таланты, о которых они, возможно, даже не подозревают — в творчестве, спорте, патриотической работе. Проводим школы актива, встречи, «советы первых». Дети, которые с нами уже не первый год, могут привлекать новых активистов и развивать «Движение Первых» в своей школе. Одна из самых значимых наших акций — «Мы — граждане России!», когда те, кому исполнилось 14 лет, получают свой первый паспорт в обложке нашего движения».

Завершилось заседание церемонией награждения. Благодарственные письма Главы Чувашии получили преподаватели Батыревской средней школы № 1 Юрий Васюткин и Виктор Петров. Они подготовили команду Чувашской Республики для участия во Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0», которой не было равных в ПФО.

Анастасия Рыбакова