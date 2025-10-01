В чебоксарских школах родители учеников контролируют работу столовых

Чем детей на переменах кормят?

Мониторинг проводится еженедельно. Мамы и папы знакомятся с утвержденным меню, санитарно-техническим состоянием пищеблоков и культурой приема пищи. По итогам заполняется чек-лист, каждый желающий может оставить свои отзывы. Подобное взаимодействие с родителями помогает своевременно решать вопросы, возникающие при организации школьного питания, подчеркивают в администрации города Чебоксары.

Этой теме уделяют пристальное внимание и в сельской местности. К примеру, в Яндобинской школе Аликовского округа прошла акция «Обед с директором». Дети были приятно удивлены таким форматом общения — руководитель учебного заведения, устроившись за одним столом с ребятами, расспрашивал их о качестве школьного питания. Обратная связь сработала — ученики поделились впечатлениями, высказали пожелания.