Ансамбль «Янрав» успешно выступил в Беларуси

В Витебске прошел Международный конкурс-фестиваль «Две страны — две истории», посвященный 80-летию Великой Победы. В мероприятии, объединившем представителей из 8 городов Беларуси и 15 городов-побратимов из России, успешно выступили артисты из Чувашии.

Чебоксары на фестивале представила Детская музыкальная школа № 1 имени С.М. Максимова. Ансамбль преподавателей «Янрав» исполнил «Чувашскую сюиту» Алексея Иванова, а учащиеся Варвара Григорьева и Алиса Печникова выступили с вокальными номерами. Выступление чебоксарских музыкантов было высоко оценено жюри. Коллектив удостоен двух дипломов лауреата I степени и одного диплома лауреата II степени. Особый интерес у публики и жюри вызвала национальная окраска программы и звучание чувашских гуслей — древнего инструмента, который возрождают в школе.

Фестиваль включал не только конкурсную программу, но и торжественную церемонию возложения цветов к Вечному огню, подчеркивающую общую историческую память и братство народов Беларуси и России.