Юные инспекторы движения Чувашии достойно представили республику

В Анапе завершился Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2025». За победу боролись 352 школьника из 88 субъектов Российской Федерации. Все они стали лидерами на региональных этапах.

Участники демонстрировали знание правил дорожного движения, владение средствами индивидуальной мобильности на специально оборудованной площадке автогородка и мастерство фигурного вождения. Особое внимание в программе конкурса уделялось практическим навыкам оказания первой помощи и основам безопасного поведения в дорожной среде.

Команды также представили творческие выступления, посвященные пропаганде безопасности дорожного движения. Комплексная оценка включала как индивидуальные достижения, так и общие командные результаты, сообщает пресс-служба Всероссийского детского центра «Смена».

По итогам борьбы золотые медали и звание чемпионов завоевали представители Московской области. Ученики чебоксарской школы № 53 вошли в пятерку лучших в оказании первой помощи и фигурном вождении велосипеда, а Илья Матренин занял 10 место в личном зачете мальчиков. В общекомандном рейтинге наша команда заняла 14 место среди сильнейших сборных страны.

«Горжусь нашими юными инспекторами дорожного движения — они ярко и достойно представили Чувашию в финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо», — прокомментировал результаты Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале. Он также поблагодарил педагогов и наставников, подготовивших ребят: «Именно ваша самоотдача и профессионализм дали нашим детям уверенность и силы на этом ответственном этапе».