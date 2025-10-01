Нарушений противопожарного режима стало меньше

В Чувашии отменили особый противопожарный режим, введенный с 1 апреля 2025 года из-за сложной пожарной обстановки. Решение принято республиканским Правительством.

По данным Минприроды Чувашии, почти за шесть месяцев было зафиксировано 13 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложено административных штрафов на общую сумму 420 тыс. рублей. Отмечается также, что за последние пять лет произошло снижение фактов нарушений. Кроме того, в текущем году значительно уменьшилось число лесных пожаров — всего зафиксировано четыре случая на общей площади 25,9 га. Это в три раза меньше, чем было в прошлом году.