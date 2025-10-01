Простые привычки для крепких нервов

Советы заведующей неврологическим отделением Центральной городской больницы Наталии Шаровой по поддержанию здоровья нервной системы:
«Научитесь справляться со стрессом с помощью глубокого дыхания, самоподдержки и позитивного мышления. Используйте техники медитации, йоги и музыкотерапии для снижения тревожности. Найдите хобби и побольше общайтесь с близкими и домашними питомцами.
Снять мышечное напряжение и улучшить работу нервной системы помогут регулярные физические упражнения и пешие прогулки. Должное внимание уделите и своему питанию — рацион должен быть сбалансированным, богатым витаминами и минералами. Откажитесь от алкоголя и курения. Особое внимание — на сон, спать необходимо 7-8 часов в сутки. Используйте невысокую подушку, чтобы избежать болей в шее и спине.
При следующих симптомах необходимо обратиться к врачу: длительные головные боли и мигрени, бессонница или беспокойный сон, онемение в конечностях, боли в позвоночнике, нарушение координации, головокружения, обмороки, ухудшение памяти».
Ольга Иванова