Будущим мамам помогают обрести уверенность

Правильный настрой и поддержка — основа здоровья ребенка

Ожидание рождения малыша — важный период в жизни каждой семьи, а грамотная подготовка и внимание к деталям облегчают самочувствие женщины и создают необходимый позитивный настрой, чувство счастья и предвкушения грядущего события. Это и стало главной темой Дня беременных, прошедшего во вторник на базе Центральной городской больницы Минздрава Чувашии.

«Что вы пожелаете своему малышу?» — с таким вопросом встречали будущих мам врачи женской консультации больницы. Каждой гостье мероприятия было предложено написать теплые пожелания своему сыну или дочке. От неожиданности и смущения слова находились не сразу. И все же на каждой бумажке, прикрепленной к стене с аистом, можно было прочесть «Будь здоровенький!» Атмосфера в уютном конференц-зале царила умиротворяющая — ее создавали улыбчивые женщины, нежно обнимающие свои животики. Каждая из них в этот день нашла для себя массу полезной информации и получила новые навыки — этому способствовала насыщенная программа профильного дня.

Первая лекция была посвящена подготовке к родам и стала для многих настоящим откровением. Какие упражнения благотворно влияют на тело беременной женщины, как меняются рацион питания и образ жизни, какие вещи нужно приготовить с собой в роддом — все подробно разъяснила врач-акушер-гинеколог Марина Яковлева.

Полезной стала и информация медицинского психолога Ольги Гордеевой о психологической подготовке к родам. Что важно усвоить будущим мамам — не обращать внимания на устоявшиеся образы этого сокровенного события в литературе и кино. И, конечно, повышать свою осведомленность. Ведь существует две главные причины паники перед родами — недостаток информации и ее переизбыток. Будущей маме в этот период нужно сохранить эмоциональное равновесие, снизить уровень тревожности, связанный с подготовкой к предстоящим изменениям в жизни.

Преимущества супервайзера «Рождение ребенка» обсудили в ходе лекции о получении электронного медицинского свидетельства о рождении малыша. Удобная и востребованная опция доступна на портале «Госуслуги». При этом родители должны иметь гражданство Российской Федерации и подтвержденные учетные записи. Непременными темами Дня беременных стали религиозные аспекты материнства и заботы о ребенке, а также непростой выбор колясок, колыбелей и автокресел.

Яркими моментами мероприятия стали вручение памятных подарков беременным женщинам, теплые напутственные слова от заведующей поликлиникой № 2 Центральной городской больницы Марины Бесчастновой и общее фотографирование на память.

Кстати, в отделении женской консультации Центральной городской больницы работают 11 акушеров-гинекологов, 10 акушерок, врач-терапевт, медицинская сестра терапевта, медицинская сестра дневного стационара, медицинский психолог, специалист по социальной работе и юрист.

Татьяна Маркелова, главный врач Центральной городской больницы: «Ежегодно в нашей больнице наблюдаются около 1100 беременных женщин — они получают не только акушерско-гинекологическую помощь, но и психологичекую и правовую консультацию. За 9 месяцев 2025 года благодаря совместной работе гинекологов и психологов сохранена 51 беременность — женщины приняли решение рожать. Активно работает и Школа матерей, с начала года ее слушательницами стали более 400 беременных. Также ведется комплексная работа по профилактике и снижению заболеваемости органов репродуктивной системы, а радостным итогом стали рожденные малыши. В прошлом году благодаря работе специалистов на свет появилось 970 детей, а за 9 месяцев этого года — уже 722».

Главная задача женской консультации — защищать здоровье женщины на всех этапах ее жизни. Здесь предоставляют квалифицированную гинекологическую помощь, помогают планировать семью, «ведут» будущую маму во время беременности, наблюдают ее после родов, а также занимаются профилактикой и лечением заболеваний.

На базе подразделения работает кабинет медико-социальной помощи, где оказывают в том числе и правовую, психологическую помощь женщинам во время беременности, а также членам их семей. Готовят к рождению ребенка, поддерживают одиноких мам, безработных, инвалидов — тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Проводят консультации по вопросам социальной защиты и репродуктивного выбора в случае нежеланной беременности.

В целом демографическая ситуация в республике отражает общероссийские тенденции. Как отметила в своем выступлении на круглом столе в Общественной палате Чувашии руководитель регионального Минздрава Лариса Тарасова, повышение рождаемости — одно из приоритетных направлений деятельности ведомства.

Упор, прежде всего, на профилактику — основу народосбережения. В Чувашии организована диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста. Только за первые девять месяцев этого года охвачено более 103 тысяч человек — это втрое выше, чем за тот же период в прошлом году. Еще один важный элемент заботы государства — программа «Сертификат молодоженов»: каждая вновь созданная семья в республике может получить консультацию у высококвалифицированных специалистов медорганизаций третьего клинического уровня, а также комплексно обследоваться у ведущих медиков перинатальных центров. За 9 месяцев этого года обследование и консультацию прошли 565 человек. Активную работу Минздрав Чувашии проводит и по снижению количества абортов.

Правительство республики серьезное внимание уделяет поддержке семей с детьми. По инициативе Главы Чувашии Олега Николаева в этом году региональный материнский капитал увеличен со 150 до 200 тысяч рублей, открыты пункты проката инвентаря для новорожденных и организованы группы кратковременного присмотра за малышами, введена субсидия на оплату половины стоимости обучения в техникумах и вузах для многодетных семей. Кроме того, в рамках нацпроекта «Семья» идет работа по созданию 11 новых женских консультаций и обновлению оборудования в существующих перинатальных центрах. Дополнительно к этому предоставляются услуги полной подготовки к процедуре ЭКО — абсолютно бесплатно семьям, которым требуется данная медицинская помощь.

Лариса Тарасова, министр здравоохранения Чувашской Республики: «Основными задачами в области охраны здоровья детей и женщин являются: осуществление мер по обеспечению безопасного материнства и рождению здоровых детей, снижение материнской, младенческой и детской смертности, улучшение качественных показателей здоровья детей, предупреждение и снижение детской заболеваемости, уменьшение частоты врожденных пороков развития, сокращение числа абортов, содействие здоровому образу жизни».

Наталья Лапина

Фото Центральной городской больницы