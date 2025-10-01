Учителей республики поблагодарили за работу

Они живут своей профессией

Осень — особое время для образовательной сферы. Помимо начала учебного года в «золотую» пору оказывают повышенное внимание педагогам — 5 октября они отмечают свой праздник, День учителя. Накануне этого события представителей благородной профессии в торжественной обстановке поздравил Глава Чувашии Олег Николаев.

В фойе ДК тракторостроителей, где проходила праздничная церемония, было многолюдно и чувствовалась какая-то особенная теплая атмосфера. Учителей, как, впрочем, и врачей, почти всегда можно определить безошибочно — благородная осанка, внимательный взгляд, собранность. Даже находясь вне школы, их облик сохраняет узнаваемые черты. Смею предположить, что для многих из них педагогика — не просто работа, а образ жизни. Они не играют роль учителя, а живут профессией.

Ожидая начала мероприятия, я всматривался в лица виновников торжества, пытаясь отгадать, кто какой предмет преподает. Но задача оказалась нелегкой. Моя дедукция сработала только раз — мужчину в спортивной форме я безошибочно определил как учителя физкультуры. Хотя нужно сказать, что на одной площадке были объединены люди, имеющие отношение сразу к трем датам — ко Дню учителя, Дню дошкольного работника и Дню среднего профессионального образования. Поэтому здесь чествовали и воспитателей детских садов, и преподавателей техникумов и колледжей, и, конечно же, учителей сельских и городских школ.

Официальные выступления Главы Чувашии Олега Николаева всегда носят деловой характер, исключающий какие-либо эмоции. Но не в этот раз. В словах руководителя региона чувствовалась иная тональность. В них было больше теплоты, уважения, признательности. Олег Алексеевич не скрывал восхищения людьми нужных и важных для общества профессий. «Именно ваша деятельность формирует будущее каждого гражданина и всей страны. Ведь именно вы передаете молодым знания, умения и ценности, превращаясь в катализаторы новых открытий, технологий и достижений», — отметил, в частности, Глава республики.

Надо отдать должное нашим педагогам. Они требовательны не только к своим ученикам, но и к себе. Как известно, пользоваться смартфонами на уроках нельзя, и, похоже, учителя взяли себе это за правило и в повседневной жизни. К моему удивлению, в зале никто не отвлекался на мобильные устройства, все внимание было приковано к сцене. Хотя, чего уж скрывать, на мероприятиях различного уровня «зависающие» в телефонах — явление привычное. Так что ко всем достоинствам учителей можно прибавить еще одно — железная дисциплина.

И, кстати, о современных технологиях, а конкретно об искусственном интеллекте. Интересно, что эту тему затронул депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков. Обращаясь к педагогам, он выразил мнение, что никакие продвинутые ИИ не заменят живых учителей. А все потому, что они не просто передают знания, они делятся частичкой своей души.

Но все же стоит признать, что «цифра» становится неотъемлемой частью образования. Анатолий Геннадьевич рассказал, как при его участии компания «Яндекс» провела в республике образовательный семинар для 150 учителей информатики. По словам депутата, отзывы были восторженные, и подобная практика продолжится. «Чтобы самые современные цифровые знания наши учителя могли передавать детям», — подчеркнул Анатолий Аксаков.

Поздравили учителей со сцены ДК тракторостроителей также Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов и депутат Госдумы РФ Алла Салаева. Леонид Ильич отметил, что самой большой статьей бюджетных расходов остается образование. После уточнения республиканского бюджета на развитие сферы в этом году предусмотрено направить 32,5 млрд рублей.

Алла Леонидовна поблагодарила педагогов за то, что они передают детям знания, смыслы и ценности, жизненный опыт. За то, что учат отличать, где правда, а где — ложь. «Сегодня с новой силой мы осознаем, как важна для каждого ребенка ценность живого общения с учителем, сама миссия учителя», — добавила парламентарий.

Конечно, торжество не обошлось только поздравительными речами. Была и большая концертная программа с участием звезд чувашской эстрады. Лучших педагогов республики отметили заслуженными наградами. Так, в этом году особого признания удостоилась Маргарита Степанова, учитель чебоксарского лицея № 3 — ей присвоено звание «Народный учитель Чувашской Республики».

КСТАТИ

Среди приоритетных задач системы образования остаются вопросы обеспечения учебных заведений квалифицированными кадрами и привлечения молодых специалистов. Активно реализуется федеральная программа «Земский учитель». В 2025 году 30 педагогов Чувашии получили ежегодное денежное поощрение Главы республики за инновационную деятельность в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, 11 учителей региона стали победителями Всероссийского конкурса на получение премии Президента Российской Федерации, каждая из которых составила 200 тыс. рублей.