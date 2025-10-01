Чем сильна медицина в Чувашии

Синтез высоких технологий и человеческой заботы

Второй Чебоксарский медицинский форум, прошедший в столице республики на прошлой неделе, собрал более 1500 специалистов со всей России. Мероприятие стало не только площадкой для обмена опытом, но и демонстрацией уверенного развития отрасли в регионе.

В работе форума приняли участие представители Чувашии, Москвы, Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и других регионов. Программа сочетала традиционные лекции и симпозиумы с практическими мастер-классами, телемостами и живым профессиональным диалогом.

Одной из ключевых тем форума стало межрегиональное сотрудничество. Накануне его открытия в Республиканском онкологическом диспансере хирурги из всемирно известного Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина провели сложнейшую операцию пациенту из Чувашии.

Такие визиты ведущих специалистов стали регулярной практикой. Неделей ранее кардиологи Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева провели консультативный прием более чем ста детям и выполнили ряд операций в Республиканской детской клинической больнице. Привычным элементом системы здравоохранения республики стал и вертолет санитарной авиации, спасающий жизни в ситуациях, когда дорога каждая минута.

За последние пять лет на модернизацию материально-технической базы медучреждений Чувашии направлено свыше 145 миллиардов рублей. Благодаря этому больницы и поликлиники оснащаются современными томографами, цифровыми маммографами, реанимационными и хирургическими комплексами и другим высокотехнологичным оборудованием. Республика входит в число лидеров по цифровизации здравоохранения в России. Ежегодно более 900 тысяч жителей проходят диспансеризацию с использованием электронных сервисов. Запись к врачу, ведение электронной медицинской карты, телемедицинские консультации и технологии искусственного интеллекта в диагностике становятся повседневной реальностью.

На форуме были представлены успешные локальные инициативы. Проект «Шаг к здоровью» объединил более 2000 медиков и волонтеров и помог на ранних стадиях выявить 1390 случаев заболеваний. Программа «ФАП — центр притяжения здоровья» направлена на преобразование фельдшерско-акушерских пунктов в центры профилактики и здоровья на селе. В ее рамках 88 фельдшеров прошли специализированное обучение, были разработаны стандарты и методики по оказанию качественной первичной помощи.

Между тем Как заявил Глава Чувашии Олег Николаев, приветствуя участников и гостей Второго Чебоксарского медицинского форума, руководство республики ставит перед собой амбициозную цель — за пять лет увеличить среднюю продолжительность жизни до более 77,5 года. Продолжительность жизни — один из главных индикаторов, используемых для определения уровня социально-экономического развития и качества жизни населения, и по этому показателю в республике наблюдается рост.

Важной частью форума стали мастер-классы. В Республиканском онкодиспансере в режиме реального времени транслировались лапароскопические операции с комментариями ведущих хирургов страны. Участники могли задавать вопросы и разбирать технические нюансы. Финальные дискуссии в ЧувГУ, Президентском перинатальном центре и медицинском колледже были посвящены новым стандартам, профилактике, кадровой политике и подготовке будущих специалистов.

Проведение форума стало возможным благодаря поддержке Главы Чувашии, Министерства здравоохранения РФ и Правительства республики. Прошедший в Чебоксарах форум продемонстрировал, что здравоохранение Чувашии — динамично развивающаяся отрасль, где современные технологии служат главной цели — сохранению жизни и здоровья человека.