Возвращение к истокам мужества

В школе села Напольного Порецкого муниципального округа открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Григорию Арлашкину.

Арлашкин — знаковая личность для этого села. Уроженец Напольного проявил мужество и героизм в ходе Великой Отечественной войны и погиб в феврале 1945 года, не дожив трех месяцев до ее окончания. Его именем названы Напольновская школа и одна из центральных улиц.

На торжественную церемонию открытия мемориальной доски приехали депутат Госдумы Алла Салаева, заместитель Председателя Госсовета Чувашии Виктор Горбунов, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.

За поддержку инициативы Алла Салаева поблагодарила помощника Президента России Владимира Мединского. Алла Леонидовна напомнила, что при взаимодействии с Российским военно-историческим обществом в Чувашии установили девять мемориальных досок — в Алатырском, Моргаушском, Чебоксарском, Вурнарском, Яльчикском, Ибресинском, Порецком округах. К концу года будет открыто еще шесть.

«Мы не просто открывали памятный знак. Мы возвращались к истокам мужества, к уроку, который Григорий Фадеевич своим подвигом преподал всем нам. Его имя уже носит эта школа и улица в родном селе, улица в Порецком. И теперь каждый ученик, входя в школу, будет видеть имя Героя и помнить, что настоящая слава рождается здесь, на родной земле», — прокомментировал установку мемориальной доски Виктор Горбунов.

Вице-спикер Госсовета Чувашии высоко отметил значимость памятной акции: «Этот день — наш общий вклад в сохранение исторической правды и бессмертный долг перед поколением победителей. Пока жива память, жив и Герой, — написал он в своем телеграм-канале. — Особую значимость этому событию придает место — Напольновская школа. Именно здесь, в стенах деревянного здания школы, когда-то сидел за партой обычный мальчик из мордовского села, чья судьба оказалась навеки вписана в историю Великой Победы».

Григорий Арлашкин, командир 3-го стрелкового батальона 1174-го ордена Кутузова 3-й степени стрелкового полка в ночь на 17 февраля 1945 года с первым залпом артподготовки прорвал с батальоном укрепленные позиции противника на подступах к городу Мельзак в Германии. Здесь и оборвалась жизнь Героя.

Владимир Иванов