В Ибресях отремонтируют сельскохозяйственный рынок

Из республиканского бюджета на это выделено более 11 млн рублей. Региональный центр закупок уже объявил аукцион в электронной форме, итоги подведут не позднее

14 октября. Заказчик работ — администрация муниципального округа. Подрядчику предстоит установить торговые павильоны, провести наружное водоснабжение и канализацию, оградить и озеленить территорию. Ибресинский округ — один из получателей гранта Главы Чувашской Республики за содействие

в расширении производства и продвижении продукции агропромышленного комплекса по итогам 2024 года.