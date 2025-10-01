Всем смертям назло

Участник специальной военной операции из Канаша загадал: если доберется до своих после тяжелейшего ранения и вернется домой, то обязательно отпразднует с любимой фарфоровую свадьбу.

В зону проведения СВО Радик Яфизов отправился добровольцем в сентябре прошлого года. Никто из близких о его решении не знал: думали, что у главы семьи, мастера по ремонту мебели, заказ в соседнем регионе. «Это был абсолютно осознанный выбор, — говорит доброволец. — Многие мои знакомые воевали, я просто не мог остаться в стороне!»

Семья узнала, где он, только в середине октября, когда боец получил первое ранение. За плечами штурмовика уже были не одно успешно выполненное задание в боях на Купянском направлении, мужественные прорывы через большие скопления сил противника, помощь, оказанная товарищам.

Едва затянулись раны, рядовой Яфизов получил новое задание и выдвинулся на указанную точку вместе со своим напарником. Знал бы он тогда, какими бесконечными покажутся ему эти 8 км, когда придется возвращаться назад.

На позиции группа была атакована дронами-камикадзе, сослуживец погиб на месте, Радика накрыло осколками. Весь залитый кровью, с перебитой правой ногой, он долгие десять часов полз назад, чудом ускользая от вражеских дронов и разбросанных повсюду мин-«лепестков». Как рассказал потом мужественный боец своей жене Наталье, ее фото в кармане у сердца придавало сил двигаться дальше, добраться до своих, выжить. Тогда-то он и дал себе слово, вернувшись в Чувашию, обязательно отпраздновать их фарфоровую годовщину.

Вот на такой трогательный и счастливый юбилей пригласили супруги, у которых двое детей, члена рабочей группы по взаимодействию с участниками СВО Общественной палаты республики Шарипжана Касанова. Полковник полиции в отставке от имени палаты поблагодарил бойца не только за мужество, активную гражданскую позицию и участие в жизни родного города Канаша, но и за содействие специальной военной операции. Даже находясь на лечении и получив инвалидность, несломленный духом боец восстановил и отправил в родную 47-ю танковую дивизию два отечественных внедорожника. «Такие люди — гордость России!» — отметил Шарипжан Шадьярович, пожелав супругам крепкого и теплого

Рядовой Яфизов и сейчас всей душой со СВОими, старается помогать товарищам. Фото из личного архива.