Полицейские задержали мужчину, совершившего преступление в церкви

Утром 22 сентября в отдел полиции № 4 Управления МВД России по городу Чебоксары из Свято-Троицкого монастыря по улице Константина Иванова поступило сообщение о краже креста с аналоя. Прибывшие на место происшествия стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на одну из которых попал момент хищения. На видео зафиксировано, как к кресту прикладывается мужчина и тут же прячет его во внутренний карман куртки. Сотрудники уголовного розыска проследили маршрут злоумышленника и задержали его. Им оказался чебоксарец, в этот день ему исполнился 61 год. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что уже успел продать украденное. Полицейским удалось разыскать поклонный крест, он направлен на экспертизу. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Чебоксары, наместник мужского монастыря Василий (Паскье) поблагодарил стражей порядка и попросил строго не наказывать оступившегося человека.