Михаил Жуков покорил мировую арену

Воспитанник чебоксарской спортивной школы имени В.С. Соколова Михаил Жуков выиграл чемпионат мира по шахбоксу в сербской Лознице. Заслуженное «золото» представитель Чувашии завоевал в дисциплине «шахбокс-фит». Отметим, что Михаил поставил победную точку в шахматном раунде. Всего в соревнованиях участвовали 176 атлетов из 17 стран, которые разыгрывали награды в классическом шахбоксе, «шахбокс-фит» и «шахбокс-лайт». По итогам состязаний сборная России заняла первое место в командном зачете, сообщили в пресс-службе спортшколы имени В.С. Соколова.