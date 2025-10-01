Миссия выполняется

На набережной Волги, среди шумящих тополей и старых улочек стоит здание, которое не одно поколение жителей столицы Чувашии знает как Первую Чебоксарскую городскую больницу имени Петра Осипова. Сегодня старейшее медицинское учреждение республики — 10 октября ему исполняется 95 лет — входит в состав Городской клинической больницы № 1 и является поликлиникой № 7. Однако, несмотря на новый статус, оно не потеряло своего значения — это живая летопись города, целая эпоха в развитии здравоохранения.

Начало

В 1927 году Народный комитет здравоохранения республики принял судьбоносное решение — построить современную поликлинику, рассчитанную на 400 посещений в смену. Какой она будет, определили не сразу: отклонили три варианта в деревянном исполнении и утвердили четвертый — кирпичное двухэтажное здание. Финансирование шло из нескольких источников: местный бюджет, Республиканский фонд медпомощи застрахованным, а также Наркомздрав РСФСР. Общая стоимость стройки составила 284 млн 370 тыс. рублей 3 копейки. Реализацию проекта доверили очень серьезным на то время конторам: вентиляцию, водопровод, канализацию и котельное оборудование устанавливало московское товарищество «Отовент», а электрикой занималась Казанская контора «ВЭО».

Новую поликлинику назвали в честь 10-летия Чувашской автономии. Перед зданием установили бюст В.И. Ленина — кстати, первый в Чебоксарах.

Возглавил медучреждение Василий Степанович Обухов. Он внедрил запись к специалистам через регистратуру. Тогда это было в новинку. Интересно листать архивы. Приказ № 45 от 13 ноября 1930 года четко определял приоритеты: первыми принимали бедняков, батраков, колхозников, рабочих и активно застрахованных. Потом — членов их семей и крестьян. В последнюю очередь — «лишенцев» (так называли тех, у кого не было избирательных прав) и «нетрудовой элемент», и то за плату.

Штат сотрудников составлял 86 человек. На цокольном этаже была водолечебница. Первый — занимали зубной, рентгеновский, неврологический кабинеты, вендиспансер, кабинет фтизиатрии, молочная кухня. На втором — располагались детский, глазной, электрический, гинекологический, терапевтический и хирургический кабинеты, процедурная, столовая и буфет.

Кузница кадров

В 1932 году городское здравоохранение объединили в «Единый диспансер», который просуществовал два года. В 1934-м Обухов стал врачом партактива и правительства, а поликлинику возглавил Петр Николаевич Осипов. Он ввел участково-территориальное обслуживание, открыл диагностические службы. Петр Николаевич был очень талантливым врачом. Именно он в СССР одним из первых начал применять метод искусственного пневмоторакса, в 1940 году организовал врачебно-консультационную комиссию. Осипов воспитал целую плеяду выдающихся чувашских врачей. Не случайно поликлиника, о которой мы рассказываем, носит его имя.

В годы Великой Отечественной войны многие сотрудники ушли на фронт. Но, несмотря на трудности и нехватку кадров, медучреждение продолжало работать, оказывая помощь горожанам и эвакуированным.

В 1947 году Чебоксарская поликлиника имени 10-летия автономии объединилась с Советской больницей — так появилась Первая городская больница. В 1948-м учреждение стало республиканским. Тогда же Осипов был назначен министром здравоохранения, а должность главного врача занял Иван Михайлович Кузнецов: в 1955 году он первым в Чебоксарах провел операцию на сердце — комиссуротомию.

В том же 1955-м, после открытия нового здания Республиканской больницы, медучреждение вновь стало городским. Оно было настоящей «кузницей кадров». Как писал главврач И.А. Клейман, практически весь медперсонал других учреждений города «рождался» здесь.

В 1957 году к больнице прикрепили Чебоксарский, Ишлейский, Сундырский и Марпосадский районы. В январе 1960 года в ее состав вошли фельдшерские здравпункты 10 предприятий. В этом же году открылся онкологический кабинет, который в 1961-м стал городским онкодиспансером.

В ХХI веке

В 2001 году было создано два отделения общей врачебной практики, в 2003-м — еще два. А в сентябре 2007 года офис на Президентском бульваре посетил Президент России Владимир Путин. Глава государства высоко оценил оснащение и работу специалистов, и фотографии того визита до сих пор бережно хранятся в медучреждении.

В октябре 2023 года БУ «Первая Чебоксарская городская больница имени П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии вошла в состав ГКБ № 1. Однако дух первой поликлиники не исчез — он живет в стенах старого здания на улице Константина Иванова, 14. Кажется, можно закрыть глаза и услышать диалоги врачей, работавших здесь когда-то, звуки улицы 30-х годов ХХ века…

Завтра, 3 октября, в конференц-зале поликлиники пройдет торжественное мероприятие в честь 95-летия учреждения. Приглашены ветераны, действующие сотрудники и все, кто помнит и ценит труд медиков, ставших частью истории города.