Поживились за чужой счет

В Чувашии суды рассмотрели два похожих уголовных дела — обвиняемые позарились на деньги участников специальной военной операции.

В первом случае житель Новочебоксарска признан виновным в совершении кражи в особом крупном размере. В январе этого года он познакомился с жителем республики, который заключил контракт на участие в СВО. Предложив помощь в оформлении банковской карты для зачисления зарплаты военнослужащему, новочебоксарец «прикарманил» ее дубликат. Когда контрактник уехал, а на его расчетный счет поступили деньги, подсудимый с помощью дубликата карты украл с нее более двух миллионов рублей, сняв их в разных банкоматах. Все деньги он потратил на покупки и погашение долгов. Материальный ущерб не возместил. Суд, согласившись с мнением прокуратуры, назначил виновному наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Во втором случае «друг» погибшего участника СВО похитил с его карты более шести миллионов рублей. Дело рассматривали в Ядрине и признали местного жителя виновным в краже, совершенной в особо крупном размере, и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

Все началось с того, что в прокуратуру Ядринского округа обратилась мать погибшего военнослужащего с просьбой разобраться в ситуации с пропажей денег с банковской карты сына. Нехватка средств была обнаружена при оформлении наследства. Во время проверки прокуратура выяснила, что банковская карта участника СВО находилась на временном хранении у его знакомого. После смерти бойца обвиняемый обналичил все накопления погибшего, купил моторную лодку, погасил кредит за автомобиль.

После возбуждения уголовного дела виновный в полном объеме возместил материальный ущерб, причиненный матери военнослужащего. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штраф в размере 50 тыс. рублей. Лодка изъята в доход государства.

Однако прокуратура с таким приговором не согласна и решает вопрос о его обжаловании. Сторона обвинения считает, что необходимо конфисковать также автомобиль осужденного, поскольку стоимость машины частично была оплачена из похищенных денег.