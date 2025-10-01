Турнир с богатой историей

Ежегодно Кубок Главы Чувашской Республики по танцевальному спорту собирает в Чебоксарах самые сильные пары из разных регионов страны.

В нынешней версии состязаний на паркете стадиона «Волга» в Чебоксарах участвовало более 700 талантливых танцоров, 66 из них представляли нашу республику.

На церемонии открытия Кубка Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что спортивные танцы давно стали частью культурной жизни республики и служат важным фактором воспитания молодежи. Также руководитель республики обратил внимание, что состязания проводятся уже более 30 лет (ранее они были известны под названием «Танцевальная фиеста», а последние 16 лет как Кубок Главы Чувашской Республики. — Прим. ред.).

В свою очередь, депутат Госдумы России Алла Салаева заявила, что подобные соревнования формируют характер. «Наши танцоры точно знают формулу успеха, где он равен способностям и условиям, помноженным на усердие», — пояснила Алла Леонидовна.

За чистотой программ и правильным исполнением элементов следило опытное жюри в составе 50 специалистов. По результатам соревнований спортсмены разыграли семь комплектов наград, сообщили в Администрации Главы республики.

Между тем

В Чувашии действует десять танцевальных клубов, в которых занимается более 2,5 тыс. атлетов под руководством 32 тренеров-преподавателей. Ежегодно в регионе проводятся семь турниров по спортивным танцам.