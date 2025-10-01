От «умных» пространств до модульного бассейна: в Чувашии продолжается строительство спортивных объектов

Вопрос обсуждался на заседании Правительства республики под руководством и.о. Председателя Кабинета министров Сергея Артамонова.

И.о. министра спорта региона Василий Петров рассказал, что благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» с 2020-го по 2023 годы в республике были созданы 23 специализированные площадки ГТО — спортивные объекты оснащены современным оборудованием и доступны круглый год для любителей активного образа жизни.

С 2025 года в Чувашии стартовала реализация программы «Развитие физической культуры и спорта». За счет средств федерального (14,5 млн рублей) и регионального (5,5 млн рублей) бюджетов построено пять дополнительных площадок ГТО.

Новые пространства для занятий физкультурой и спортом создали на территориях Яндобинской школы Аликовского округа, Комсомольской школы № 1, Напольновской школы Порецкого округа и Шумерлинской гимназии № 8. Завершается оснащение площадки при Большеатменской школе Красночетайского округа.

Напомним, что Чувашия удерживает лидерство в ПФО и входит в топ-10 регионов России по количеству участников движения ГТО — около 382 тыс. приверженцев здорового образа жизни прошли регистрацию на платформе комплекса «Готов к труду и обороне», из них более 258 тыс. человек получили знаки отличия.

Кроме того, в республике успешно реализуется федеральный проект «Бизнес-спринт». В нынешнем году на территории Старочелны-Сюрбеевской школы Комсомольского округа создана «умная» площадка для занятий футболом, баскетболом. Также построены воркаут-зона и хоккейная коробка. Отметим, что спортивные зоны оборудованы тренажерами с QR-кодами и доступом в интернет. Отсканировав QR-код с помощью смартфона, каждый сможет изучить инструкцию по правильному использованию инвентаря.

По аналогичной программе на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни» началось строительство модульного спортивного зала.

Кстати

Более 30 спортивных объектов планируется построить к 2028 году. Среди них — 21 площадка ГТО, девять «умных» спортплощадок, два крытых модульных зала, модульный бассейн. Общий объем финансирования превысит 762,5 млн рублей.