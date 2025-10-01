Советы врача-кардиолога по профилактике инфарктов и инсультов

Держать руку на пульсе

Советы врача-кардиолога Центральной городской больницы Наталии Владимировны Мартыновой по профилактике инфарктов и инсультов:

«Самое главное правило — вести здоровый образ жизни и контролировать свое состояние. Откажитесь от курения и алкоголя, придерживайтесь правильного питания с большим количеством овощей, фруктов и рыбы, ограничивая соль, жирное и жареное.

Регулярно измеряйте артериальное давление, следите за уровнем холестерина и глюкозы в крови. Важно ежедневно заниматься посильной физической активностью не менее 30 минут. Избегайте стрессов, высыпайтесь не менее 8 часов в сутки.

Обращаю внимание, что прекращение приема назначенных врачом лекарств существенно увеличивает риск возникновения первого или повторного инфаркта или инсульта, сердечной недостаточности. Регулярно проходите диспансеризацию и посещайте врача-кардиолога для ранней диагностики и коррекции факторов риска».

Ольга Иванова