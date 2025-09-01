Очистили берег от мусора

В селе Новое Чурашево Ибресинского округа сотрудники Новочурашевского территориального отдела, Центрального сельского Дома культуры и местной библиотеки приняли участие в экологическом субботнике. Неравнодушные жители муниципалитета собрали мусор на берегу пруда «Исту» в рамках реализации акции «Вода России», проводимой Минприроды России, сообщили в администрации Ибресинского округа. Отметим, что собранные отходы были упакованы и подготовлены для дальнейшей утилизации.