Что в имени тебе моём

30 сентября отмечается День памяти святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Мы пообщались с активистками республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии», носящими эти мелодичные и значимые имена, накануне их дня ангела.

Во что верит Вера?

«Сейчас почему-то редко для девочек выбирают это имя. Мне же оно всегда нравилось своей универсальностью: от твердого, как гранит, Вера до ласкового, теплого, как мягкий плед, Верочка. Меня назвали в честь моей тети, старшей сестры отца, прошедшей всю Великую Отечественную войну», — начинает повествование о своем имени учитель русского языка и литературы новочебоксарской школы № 5 Вера Вавилова.

Выбор профессии педагога стал естественным продолжением семейного наследия. Вера Александровна прошла путь от преподавателя до директора гимназии № 6 г. Новочебоксарска. Ее вклад в развитие российского образования отмечен многочисленными наградами, признанием коллег и учеников. Особенно значимо, что школа под ее руководством неоднократно попадала в список лучших учебных заведений России.

Для Веры Александровны имена связаны с глубокими философскими размышлениями, и с теми, кто, так же как и она, отмечает день ангела 30 сентября, у нее очень теплая, долгая и всегда приятная связь. Вера — символ уверенности в лучшем; Надежда — надежда на благополучие; Любовь — основа движения жизни; мудрость — необходимость на каждом этапе жизненного пути. Эти ценности помогают Вере Александровне поддерживать близких и справляться с испытаниями, включая поддержку супруга, добровольцем участвующего в специальной военной операции: «Моя вера, надежда, любовь только помогают жить в этом времени. Дышать в одном ритме с мужем, надеяться на то, что благодаря нашим воинам победа приблизится и будет за нами». Вместе с представительницами новочебоксарского отделения «Союза женщин Чувашии» Вера Александровна вяжет маскировочные сети и в ближайшее время отправится с гуманитарным грузом в Донецкую Народную Республику.

На вопрос «Во что верит Вера?» она с ходу отвечает: «Я верю в дружбу, я верю в любовь, я верю, что мы будем жить долго, счастливо в моей семье, в моей стране и в мире».

На что надеется Надежда?

В первый свой выезд с гуманитарным грузом в зону специальной военной операции Надежда Афанасьева обратила внимание, что у всех военных есть позывные, и попросила ей тоже дать кодовое имя. «Один из бойцов предложил: «А давай ты будешь просто Надежда — Надежда на победу». С тех пор меня так мальчишки и зовут», — делится воспоминаниями Надежда Афанасьева.

Сбором помощи нашим военным женщина занимается в Цивильском округе, где живет и работает с самого рождения. Управляя бизнесом в сфере пассажирских перевозок и торговли, Надежда Ивановна участвует в общественной жизни, является депутатом Цивильского округа. «Стараюсь делать все возможное для развития нашего округа и поддержки людей, — подчеркивает она и подмечает, что в ее окружении немало тезок, и все — ответственные, целеустремленные, могут идти до конца и добиваться своих целей. — Надежды — деловые труженицы, хозяйки, на них можно положиться».

Отвечая на вопрос «На что надеется Надежда?», она, ни секунды не сомневаясь отвечает: «На победу».

Что любит Любовь?

Вареники с творогом, зеленым луком, картошкой и грибами готовили накануне участницы женсовета Моргаушского округа. «Оказывается, тесто на горячей воде очень эластичное, не рвется. У каждой свои секреты приготовления этого, казалось бы, простого блюда. Мы научились многому друг у друга и решили собираться каждый квартал. Следующая тема у нас будет рукоделие», — рассказывает председатель женсовета Моргаушского округа Любовь Рыжкова.

Кроме того, Любовь Александровна руководит отделом культуры, где занимается сохранением традиций, языка и культуры чувашского народа. Организует фестивали, конкурсы, содействует изданию книг, посвященных местным творцам. «Мы стараемся сохранить наши традиции и передать их будущим поколениям», — подчеркивает она. И все это делается с любовью: к своим корням, языку, окружающим людям. Не зря это имя ассоциируется с добротой, светом и теплом. «Я такая и есть на самом деле», — улыбается Любовь Александровна. Она отмечает, что люди с ее именем часто обладают сильным внутренним стержнем и добротой, к ним тянутся другие. Изначально родственники предлагали назвать дочь чувашским именем Салампи, однако ее мама настояла на имени Любовь, и это решение оказалось судьбоносным.

На вопрос «Что любит Любовь?» после некоторых раздумий она ответила: «Правду. Сама всегда правду говорю и очень не люблю, когда обманывают».

В чем мудрость Софьи?

Вся жизнь Софьи Моисеевой связана с воспитанием — вначале детей, а сейчас еще и шести внуков. В небольшом дворе деревенского домика в Шемуршинском округе спортивное раздолье: висит баскетбольное кольцо, мишень для дартса, на почетном месте — бочка с водой для закаливающих процедур после бани. Здоровому образу жизни Софья Петровна учит своих внуков, так как сама со школьной скамьи знает и чувствует пользу спорта, в частности, легкой атлетики. Ее общий педагогический стаж — 35 лет, из них 26 — в спортивной школе.

Одна из учениц настолько прониклась теплым общением с Софьей Петровной, что и дочь назвала этим мелодичным именем. Софья Петровна вспоминает, что в детстве казалось странным носить столь редкое в ту пору имя. Однако с возрастом осознала, насколько оно символично. Имя стало настоящим знаком отличия, символом мудрости и душевной красоты. Не раз ее советы помогали окружающим в трудные минуты жизни. «Не ленитесь с людьми говорить, общаться. Делайте добро и не ждите ответа… Оно вернется, придет с другой стороны», — улыбаясь, делится мудростью Софья Петровна.

Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Софья Петровна остается активисткой, участвует в спортивных соревнованиях для ветеранов, а досуг проводит с пользой, занимаясь творчеством и рукоделием. Ее вышивки часто становятся украшением культурных мероприятий Чувашии.

Ирина Волкова