При каждом министерстве Чувашии предложено создать Советы ветеранов

Инициативу озвучил Председатель Правительства Сергей Артамонов во время недавнего заседания Кабинета министров республики. «Всегда с уважением отношусь к советам опытных профессионалов, ветеранов, за плечами которых годы труда, ответственности, решений и новаторства. И нам есть чему поучиться. Среди ветеранов сейчас много общественных активистов, которые готовы вкладывать энергию в развитие республики», — отметил премьер-министр.

Ожидается, что Советы будут предлагать полезные инициативы, экспертные рекомендации. Эти организации также необходимы для укрепления связи поколений и преемственности в коллективах.