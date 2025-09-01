Не пугайтесь звуков сирен

1 октября в республике пройдет проверка системы оповещения населения. В 10.30 испытают муниципальную систему, а в 10.40 региональную автоматизированную систему централизованного извещения граждан. МЧС Чувашии просит соблюдать спокойствие. И напоминает, что при звуке сирен, гудков и других сигнальных средств необходимо включить радиоприемники, телевизоры и прослушать экстренное сообщение. В ведомстве также предупреждают, что 1 и 2 октября состоится плановая командно-штабная тренировка всех чрезвычайных служб. По этой причине, возможно, на дорогах появится много спецмашин.