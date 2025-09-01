ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ,

заместитель Председателя Кабинета министров Чувашской Республики:

«Чувашский академический драматический театр имени К.В. Иванова запускает новый проект — Клуб любителей театра. Основной задачей проекта станет формирование постоянного сообщества зрителей для более тесного взаимодействия с театром. Возглавит Клуб Марина Федоровна Карягина, руководитель литературно-драматургической части театра, поэтесса, прозаик, драматург, тележурналист, режиссер-документалист, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики, лауреат Государственной премии Чувашской Республики. Деятельность Клуба будет сосредоточена на нескольких направлениях. Участники смогут обсуждать премьерные и текущие постановки после просмотра. Организаторы также создадут площадку для открытого диалога зрителей с актерами, режиссерами и другими сотрудниками театра. Кроме того, у авторов и исполнителей среди зрителей появится возможность представлять свое творчество единомышленникам. Первая встреча Клуба пройдет в театре 4 октября в 13.00. Принять участие в ней могут все желающие».