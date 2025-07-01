Прошлое становится доступнее

Масштабная оцифровка архивных документов идет в Чувашской Республике в рамках стратегии развития цифрового общества на 2025–2027 годы. Ежегодно на эти цели выделяется 20 миллионов рублей. За три года планируется перевести в электронный формат более 35 тысяч единиц хранения.

Государственный исторический архив Чувашии заключил контракт со специализированной компанией, сотрудники которой уже приступили к оцифровке. Современные сканеры позволяют создавать файлы высокого качества даже при естественном освещении, что позволит бережно сохранять оригиналы. К декабрю 2025 года будут оцифрованы 565000 листов метрических книг XVIII–XX веков и 339650 листов записей актов гражданского состояния за период 1917–1925 годов.

Заместитель министра культуры Чувашии Надежда Павлова лично проверила ход работ. Она пообщалась со специалистами, оценила сохранность документов и качество сканирования. Особое внимание уделили индексированию — это упростит поиск материалов для исследователей и всех, кто интересуется историей. Надежда Павлова подчеркнула, что важно не только сохранить документы, но и сделать их доступными для людей.

По словам директора архива Галины Ертмаковой, сотрудники оперативно передают документы подрядчикам и еженедельно проверяют качество электронных копий. Она поблагодарила Правительство республики за поддержку проекта, который помогает сохранить историческое наследие Чувашии.

По итогам проверки пройдут дополнительные консультации с экспертами, чтобы устранить недочеты и улучшить процесс оцифровки. В ближайшие годы тысячи архивных документов станут доступны онлайн, открывая новые возможности для изучения родного края.

Большие сканеры делают качественные цифровые копии документов. Фото cap.ru