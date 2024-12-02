Александр Горелов: Растем с опорой на инвестиции в людей

Событие годичной давности, когда Чебоксарский электроаппаратный завод вошел в холдинг «Русская электротехника», его генеральный директор Александр Горелов называет началом новой истории предприятия. Об эффективности взаимодействия с «РУСЭЛ», предварительных итогах года уходящего и планах на год наступающий — наша с ним беседа.

Плюсы в составе «РУСЭЛ»

— Спору нет, «РУСЭЛ» — холдинг серьезный, тем не менее, Александр Ювенальевич, какие плюсы принес вход в его состав ЧЭАЗ?

— Этот шаг раскрыл нам дополнительные возможности, в первую очередь с точки зрения получения заказов, новых направлений для поставок нашей продукции. Мы очень тесно начали работать с Росатомом. Раньше со стороны госкорпорации были минимальные заказы, а сегодня занимаемся крупными поставками: наша продукция идет на строящиеся атомные электростанции «Аккую» в Турции, «Руппур» в Бангладеш, «Эль-Дабаа» в Египте. Президент России Владимир Владимирович Путин ставит задачу, чтобы промышленность работала не только на внутренний рынок, но и увеличивала экспорт продукции. Росатом активно занимается реализацией этой цели, что, как видите, нам на пользу.

Еще одно направление, которое для нас раскрылось и которое мы упорно продвигаем, это Узбекистан — большой рынок для поставок нашей стандартной продукции. Это подстанции, приводная техника, электромеханические реле. Активно также прорабатываем тему поставок электромеханических реле и в страны Ближнего Востока. Знаем, что наша продукция — серийная, историческая, с чего и начиналась история ЧЭАЗ как лидера релейной защиты — там востребована.

— И — без «РУСЭЛ» всего этого не было бы?

— С приходом «РУСЭЛ» мы четко увидели себя на международном рынке, что в совокупности по контрактации за год принесло нам около 10 млрд рублей. Это еще не выполненная продукция, но она либо уже законтрактована, либо будет законтрактована в ближайшее время. Если говорить о контрактах, мы выросли на 200% относительно прошлого года — показатель, согласитесь, серьезный. Развивая направления, где мы всегда присутствовали, прирастаем новыми продуктами.

Та же, к примеру, морская тематика. Наши изделия сегодня широко применяются на морских судах. Наши распределительные устройства, приводная техника, микропроцессорная защита работают на ледоколах «Арктика», «Сибирь», «Урал», а также смонтированы на проходящем в настоящее время швартовые испытания ледоколе «Якутия» и строящемся ледоколе «Чукотка», т.е. на всех современных ледоколах проекта 22220. В принципе, все новые суда, бороздящие покрытые льдом северные моря, работают на нашей технике, и мы дальше развиваем это направление. Здесь лидер нашего бизнеса — приводная техника. Это наукоемкое направление, уверен, в ближайшее время вырастет раза в два точно — мы будем № 1 в этой области. По производству релейной защиты — микропроцессорной защите и электромеханике вместе взятых — мы уже в лидерах.

Сегодня у нас уже полностью законтрактовано первое полугодие следующего года — такого никогда не было. Более того, первый квартал года в этом плане всегда был провальным. Радует, что завод загружен — обеспечены заказами на месяцы вперед. В том числе — за счет экспорта.

— И какая его, экспорта, доля в производстве?

— В 2025 году, полагаю, достигнем 25-30%. По крайней мере, для себя мы видим этот показатель и включаем именно его в планы развития.

В команде сила

— Говорите уверенно — есть на кого положиться?

— Важную роль в формировании целей и задач, их реализации, конечно, играет команда. За год на заводе сформировалась крепкая команда управленцев. Вернулись люди, которые в свое время по разным причинам ушли с завода — наглядное подтверждение того, что у нас не только комфортно, но и интересно работать. Да, тяжело, потому что любой рост связан с напряжением — сил, ума…

Вернулся Роман Александрович Никулин — бывший гендиректор ЧЭАЗ, сейчас является генеральным директором нашей дочерней компании — Ишлейского завода высоковольтной аппаратуры. Снова в команде Владислав Юрьевич Алексеев — бывший наш главный конструктор по распределительным устройствам среднего напряжения. Он теперь возглавляет одно из ведущих бизнес-направлений — ИПК «ЩИТ».

Инженерно-производственный комплекс «Щит» — это лидер в производстве электротехнических изделий низкого и среднего напряжения. Ни один объект в строительстве не обходится без подстанций производства АО «ЧЭАЗ». Мы посчитали, за все время работы ЧЭАЗ поставил 1,5 млн штук подстанций низкого и среднего напряжения. Вернулся — и это направление получило новый толчок в развитии.

ИПК «Приводная техника» возглавил Дмитрий Анатольевич Токмаков — человек с огромным опытом и знаниями в этой области. Из «Чувашэнерго» к нам пришел бывший главный инженер филиала сетевой компании Иван Михайлович Шкрыль — теперь он главный инженер нашего завода. Научно-производственный центр «Цифровые технологии для электроэнергетики» (НПЦ «ЦТЭ») возглавил Горан Малбашич — основатель микропроцессорной защиты в России. Долгое время Горан Богданович возглавлял направление микропроцессорной защиты концерна АББ. С его приходом начались уникальные разработки, которые позволяют данному направлению стать номер один в России. В этом направлении сложился коллектив науки и производства мирового уровня. В этом году НПЦ «ЦТЭ» разработал и отгрузил в Узбекистан пять цифровых подстанций и поставил амбициозную задачу в короткие сроки обновить линейку интеллектуальных защит и разработать новые на высокое напряжение.

Хочешь — научим

— Но все-таки — не управлением единым…

— Знаете, есть у меня мечта — снова увидеть очередь желающих устроиться к нам на работу в отделе кадров, как в советские времена. Задачу восстановления престижности работы на ЧЭАЗ мы в текущем году, считаю, выполнили. Правда, та мечта еще не сбылась — очереди пока еще нет, но все предпосылки для этого имеются.

Видим недостаток трудовых ресурсов в Чебоксарах. Впрочем, как и по всей стране. Потому вопросом кадрового обеспечения завода занимаемся очень даже активно. Наш директор по административным вопросам и персоналу Сергей Алексеевич Кольцов, он же является депутатом Госсовета ЧР, был инициатором проекта «Учебно-производственные классы» — с его подачи и при полной поддержке руководства республики в нескольких школах были открыты производственные классы.

В настоящее время закончили обучение более 60 школьников, в 2025 году будут проходить подготовку еще 50 школьников. Мы готовим специалистов со школьной скамьи не только для себя, а для всей отрасли. Дальше — колледж, университет. Это направление постоянно поддерживаем, развиваем. Здорово, что осознание того, что детей к труду нужно приучать еще со школы, наконец-то возвращается.

— Зазывать людей с улицы уже нет необходимости?

— Пока еще есть. Приходится заниматься их обучением и переобучением. К каждому из таких работников прикрепляем наставника, во время обучения в течение 3-6 месяцев платим стипендию в размере 45-50 тыс. рублей. Только в текущем году мы приняли 240 новых сотрудников — людей без навыков работы. Они трудоустроены, обучены здесь — на рабочем месте. А в общей сложности переподготовкой было охвачено почти 1,5 тыс. человек.

Не получать, а зарабатывать

— Александр Ювенальевич, на недавней встрече с семьями участников СВО вы озвучили цифру: мол, средняя зарплата на ЧЭАЗ сегодня составляет порядка 100 тыс. рублей. Я не ослышался?

— Мы много делаем для поддержки военнослужащих, защищающих интересы страны в зоне СВО. А размер средней зарплаты я озвучил, отвечая родственникам участников спецоперации, которые задали вопрос «можно ли заработать на ЧЭАЗ?» Да, можно, квалификация, опыт и условия на заводе позволяют этого достичь. Электромонтажники, сборщики — до 100 тыс. Есть специалисты высочайшего класса — токари, автоматчики, зарплата которых превышает и 200 тыс. рублей. Потому приглашаем на работу в том числе и участников СВО — они люди высокодисциплинированные, мужественные и ответственные, нам такие работники нужны. Научим, охотно примем их в свой коллектив.

Сегодня мы несколько смещаем акцент — начинаем больше инвестировать не в оборудование, а в компетенции наших работников. В разы повысили уровень зарплаты, только в текущем году наш фонд оплаты труда увеличился на 700 млн рублей. Соответственно, и от работников ожидаем должной отдачи — с точки зрения понимания того, что этот путь созидания и роста мы должны пройти вместе.

Ну и, конечно, инвестируем в новые изделия, которые у нас появятся в ближайшее время. Как раз перед вашим приходом рассмотрели вопросы формирования бюджета развития на следующий год. В новые разработки планируем инвестировать 1 млрд рублей. В любом случае сумма, считаю, серьезная. Сегодня, как видим, ключевая ставка Центробанка высокая, что влияет на стоимость денег. Трудности — это вызов, нужно находить пути их преодоления, видеть в них новые возможности. Тот же экспорт — он будет увеличиваться. Продолжаем программу импортозамещения — работаем над созданием новых продуктов, которые необходимы нашим заказчикам.

С высокой культурой производства — к многомиллиардной выручке

— Вы сказали про инвестиции в людей, но, посетив ваш автоматный цех — это механическая обработка деталей, я убедился, что это не мешает модернизации оборудования — цех просто не узнать.

— Действительно, в плане обновления производства сделано немало. В прошлом году я вам рассказывал про новый гальванический цех. Второй этап этого проекта реализован в текущем году. Будет и третья очередь: работы в гальваническом цехе продолжим в следующем году — уже в другом корпусе.

А автоматный цех, про который вы сказали, он был одним из самых грязных цехов на заводе. Потому и молодежь туда не шла. Сделали полный ремонт, обновили станки — с числовым программным управлением. Помимо зарплаты, людям нужно обеспечить и комфортные условия труда. В этом плане также стараемся сделать по максимуму. Автоматный цех изменился — изменились люди.

В модернизации производства акцент делаем на автоматизированное оборудование — более производительное. Сегодня к нам приходит много молодежи, которой интереснее работать на компьютере, с программами, чтобы эффективнее реализовать свои способности и развиваться. Соответственно, автоматизация, считаем, тот конек, который позволит увеличить производство. Серьезно занимаемся внедрением системы бережливого производства. Сразу все охватить непросто — сегодня ведем эту работу в ИПК «ЩИТ».

В совокупности выручка ЧЭАЗ и «РУСЭЛ» в текущем году составила около 25 млрд рублей — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Это к вашему вопросу в начале нашей беседы о плюсах взаимодействия с «Русской электротехникой». Это и есть главное наше достижение в уходящем году, которого мы все вместе — от рабочего до гендиректора холдинга Петухова Леонида Геннадьевича — добились, благодаря нашим общим усилиям.

Фото Валерия Панфилова